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Первые жалобы на iPhone 12: краска быстро облезает, задняя панель трескается, а о грани можно порезаться

В минувшую пятницу, 23 октября в ряде стран начались продажи смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Устройства только попали в руки пользователей и тут же обнаружилась масса недоработок, омрачающих радость от владения новой игрушкой.

tut.by

tut.by

Многие поклонники цифровых технологий ещё за несколько месяцев до анонса обратили внимание на преемственность дизайна. Внешний вид iPhone 12 перекликается с флагманом 2012 года iPhone 5. Однако смартфон перенял не только стилистику легендарного предка, а ещё и один из его главных недостатков. С боковых граней устройства легко скалывается краска. Это подтверждают опубликованные в Сети фото «витринного» iPhone 12, который за пару дней пришёл в весьма неприглядный вид.

tut.by

tut.by

Ещё один существенный недостаток описал авторитетный инсайдер Макс Вайнбах (Max Weinbach). В своём Twitter-аккаунте он сообщил, что на его новеньком iPhone 12 Pro по неясным причинам треснула задняя крышка в районе блока основной камеры, подкрепив свои слова фото. Вайнбах утверждает, что его смартфон не падал. Впрочем, служба техподдержки Apple без проблем заменила устройство на новое. Тут хотелось бы отметить, что замена тыльной панели, по данным самой Apple, стоит $449 для iPhone 12 и $549 для iPhone 12 Pro.

tut.by

tut.by

Кроме того, пользователи жалуются на эргономику смартфона с острыми гранями. Некоторые даже утверждают, что они способны оставлять порезы на руках, подтверждая свои слова фото. Остаётся лишь надеяться, что Apple оперативно отреагирует на жалобы клиентов и устранит как минимум проблемы с краской и тыльным в следующих партиях iPhone 12.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, комментарии последних событий,
Теги: брак, проблемы, смартфон, apple, iphone
брак, проблемы, смартфон, apple, iphone
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