3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиноутбуки и нетбукиНовый Linux-ноутбук System76 Galago Pro ...
Новости Hardware

Новый Linux-ноутбук System76 Galago Pro оснащён чипом Intel Tiger Lake и весит 1,4 кг

Компания System76 анонсировала новую версию портативного компьютера Galago Pro, при заказе которого покупатели могут выбрать одну из нескольких операционных систем с ядром Linux — Pop!_OS 20.10, Pop!_OS 20.04 LTS или Ubuntu 20.04 LTS.

В основу ноутбука легла аппаратная платформа Intel Tiger Lake. Доступны версии с процессором Core i5-1135G7 (четыре ядра; восемь потоков; 2,4–4,2 ГГц) и Core i7-1165G7 (четыре ядра; восемь потоков; 2,8–4,7 ГГц).

Дисплей с диагональю 14,1 дюйма обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей (формат Full HD). Обработкой графики занят интегрированный ускоритель Intel Iris Xe, а опционально возможна установка дискретной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.

Максимальная конфигурация включает 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельный накопитель M.2 PCIe Gen4 NVMe вместимостью до 2 Тбайт. Присутствуют сетевой контроллер Gigabit Ethernet, адаптеры беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 (диапазоны 2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.

В арсенале новинки — стереофонические динамики, клавиатура с подсветкой, интерфейсы USB 3.2 Gen2 Type-C / Thunderbolt 4, HDMI,  USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A, слот microSD.

Устройство имеет размеры 324,9 × 225,0 × 17,5 мм и весит 1,4 кг. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 49 Вт·ч. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Linux-ноутбук Kubuntu Focus M2 способен выводить изображение на три внешних монитора
Для ноутбука Tuxedo Aura 15 на базе AMD Ryzen 7 4700U доступны разные Linux-системы
Lenovo предложит ноутбуки ThinkPad и десктопы ThinkStation с предустановленной Ubuntu Linux
Дискретная графика Intel неожиданно дебютировала в ноутбуке ASUS VivoBook Flip 14
Встроенная графика Intel Iris Xe Max превзошла настольную GeForce GTX 1050 Ti в некоторых тестах SiSoftware
Ноутбук Microsoft Surface Book остановил шальную пулю, «спасая» жизнь своего владельца
Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: system76, ноутбук, лэптоп, linux, tiger lake
system76, ноутбук, лэптоп, linux, tiger lake
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 157
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 140
Без продавцов и кассиров: в Москве открылся полностью автоматизированный магазин «Пятёрочка» 121
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза 115

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Быстрее, чем заправиться: китайцы научились автоматически менять аккумуляторы в электромобилях всего за 30 секунд
«Примите наши искренние извинения»: Cyberpunk 2077 перенесли третий раз
Xiaomi представила Redmi K30S — флагманский 5G-смартфон со 144-Гц экраном и Snapdragon 865 по цене от $390
Геральт и Йеннифэр наконец-то поженятся: вышел мод Farewell of the White Wolf, завершающий историю The Witcher 3
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z
Слухи: грядущий патч позволит Sekiro: Shadows Die Twice работать при 60 кадрах/с на PS5 16 мин.
Ремастер Star Wars Episode I: Racer без предупреждения вышел на Xbox One 19 мин.
Шила в мешке утаить не удалось: Insomniac пришлось подтвердить ещё одного злодея для Marvel's Spider-Man: Miles Morales 21 мин.
Слухи: Tearaway Unfolded тоже получила патч, ускоряющий загрузки 24 мин.
Cyberpunk 2077 не сможет претендовать на награды The Game Awards 2020, даже если выйдет в этом году 25 мин.
Разработчики Ghostrunner в последний момент перенесли релиз Switch-версии на ноябрь 29 мин.
Российская система на базе компьютерного зрения позволит анализировать поток клиентов 3 ч.
IBM улучшит поддержку Kubernetes в четвёртом квартале 10 ч.
WekaIO анонсировала облачное хранилище данных для высоких нагрузок 10 ч.
Америка 80-х против альтернативной Америки: Möbius Front '83 — пошаговая тактика от авторов Opus Magnum 11 ч.
Сегодня — презентация AMD, на которой будут представлены мощные видеокарты Radeon RX 6000 25 мин.
Cherry представила механическую клавиатуру и две мыши для любителей игр 31 мин.
AMD убеждена, что сможет справляться с растущим спросом на свою продукцию 2 ч.
Российские исследователи предложили лазерную «свечу» для двигателей спутников 3 ч.
Под сдвижным экраном смартфона F(x)tec Pro1-X скрывается QWERTY-клавиатура 3 ч.
Новый Linux-ноутбук System76 Galago Pro оснащён чипом Intel Tiger Lake и весит 1,4 кг 4 ч.
Ридер Onyx Boox Poke3 на базе Android 10 оснащён чипом Snapdragon 636 и портом USB Type-C 4 ч.
Высокая динамика курса акций AMD сделала возможной покупку Xilinx 4 ч.
Новая статья: Что даёт «K»: выжимаем из Core i7-10700K максимум возможного 10 ч.
Harley-Davidson представила электровелосипед, но это уже не «харлей» 11 ч.