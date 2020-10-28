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Ридер Onyx Boox Poke3 на базе Android 10 оснащён чипом Snapdragon 636 и портом USB Type-C

В продажу поступило устройство для чтения электронных книг Onyx Boox Poke3 под управлением операционной системы Android 10: приобрести гаджет можно по ориентировочной цене 190 долларов США.

Новинка наделена 6-дюймовым дисплеем на электронной бумаге HD Eink Carta с разрешением 1448 × 1072 точки. Реализована поддержка сенсорного управления. Кроме того, имеется подсветка с возможностью настройки цветовой температуры.

В основу ридера положен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, функционирующий в связке с 2 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X. Хранение данных обеспечивает флеш-модуль eMMC вместимостью 32 Гбайт.

За возможности беспроводной связи отвечают адаптер Bluetooth 5.0 и контроллер Wi-Fi 802.11b/g/n/ac с поддержкой частотных диапазонов 2,4/5 ГГц. Предусмотрен симметричный порт USB Type-C.

Габариты составляют 153 × 107 × 6,8 мм, вес — 150 г. Устройство получает питание от аккумуляторной батареи ёмкостью 1500 мА·ч.

Новинка поддерживает работу с файлами в форматах PDF, PPT, EPUB, TXT, DJVU, HTML, RTF, FB2, DOC, MOBI и CHM, изображениями PNG, JPG, TIFF и BMP, а также аудиоматериалами WAV и MP3. 

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Рубрики: Новости Hardware, портативные аудио-/видеоплееры, диктофоны, электронные книжки,
Теги: onyx, onyx book, ридер, электронная книга
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