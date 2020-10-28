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Российская система на базе компьютерного зрения позволит анализировать поток клиентов

Государственная корпорация Ростех сообщает о том, что компания NtechLab разработала новое решение на основе компьютерного зрения, которое позволит бизнес-структурам анализировать демографический состав клиентов.

NtechLab специализируется на искусственных нейронных сетях и средствах машинного обучения. Компания является разработчиком комплекса FindFace Security — платформы интеллектуальной видеоаналитики на базе распознавания лиц. Именно эта система и легла в основу нового программного решения.

Представленный продукт позволяет собирать общую анонимизированную информацию о количестве людей, находящихся перед камерой. Компании смогут анализировать пол, возраст, время посещения и локализованность клиентов по площадям. Эти сведения помогут сформировать реалистичный портрет клиента и объективно определить заполняемость помещений без идентификации каждого конкретного посетителя. Бизнес-структуры также смогут лучше изучить поток своих клиентов и проанализировать их предпочтения.

Кроме того, новое решение на базе компьютерного зрения позволяет контролировать соблюдение эпидемиологических требований — наличие медицинских масок, возникновение очередей и скоплений людей.

Представленный продукт, как ожидается, заинтересует самые разные компании и структуры из сфер развлечений, обслуживания, ретейла и пр. 

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: распознавание лиц, ntechlab, искусственный интеллект, компьютерное зрение
распознавание лиц, ntechlab, искусственный интеллект, компьютерное зрение
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