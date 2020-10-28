Под сдвижным экраном смартфона F(x)tec Pro1-X скрывается QWERTY-клавиатура

На краудфандинговой площадке Indiegogo с успехом дебютировал проект необычного смартфона F(x)tec Pro1-X, на который может устанавливаться Linux-система Ubuntu Touch или платформа LineageOS на основе Android.

Аппарат выполнен в формате слайдера: верхняя часть с экраном может сдвигаться и приподниматься, открывая доступ к пятирядной QWERTY-клавиатуре с подсветкой. Дисплей, выполненный по технологии AMOLED, имеет размер 5,99 дюйма по диагонали и обладает разрешением 2160 × 1080 точек. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Gorilla Glass 3.

В основу положен неновый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Объём оперативной памяти LPDDR4X может составлять 6 или 8 Гбайт, вместимость флеш-модуля UFS 2.1 — 128 или 256 Гбайт. Предусмотрен слот для microSD-карты.

Спереди располагается 8-мегапиксельная камера. Тыльная камера объединяет 12-мегапиксельный датчик Sony IMX363 и вспомогательный 5-мегапиксельный сенсор.

Прочее оснащение включает адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, контроллер NFC, боковой дактилоскопический сканер, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 154 × 73,6 × 13,98 мм.

Сейчас смартфон F(x)tec Pro1-X можно заказать по цене около 650 долларов США. Поставки будут организованы в марте следующего года.