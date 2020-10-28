3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Под сдвижным экраном смартфона F(x)tec P...
Новости Hardware

Под сдвижным экраном смартфона F(x)tec Pro1-X скрывается QWERTY-клавиатура

На краудфандинговой площадке Indiegogo с успехом дебютировал проект необычного смартфона F(x)tec Pro1-X, на который может устанавливаться Linux-система Ubuntu Touch или платформа LineageOS на основе Android.

Аппарат выполнен в формате слайдера: верхняя часть с экраном может сдвигаться и приподниматься, открывая доступ к пятирядной QWERTY-клавиатуре с подсветкой. Дисплей, выполненный по технологии AMOLED, имеет размер 5,99 дюйма по диагонали и обладает разрешением 2160 × 1080 точек. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Gorilla Glass 3.

В основу положен неновый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Объём оперативной памяти LPDDR4X может составлять 6 или 8 Гбайт, вместимость флеш-модуля UFS 2.1 — 128 или 256 Гбайт. Предусмотрен слот для microSD-карты.

Спереди располагается 8-мегапиксельная камера. Тыльная камера объединяет 12-мегапиксельный датчик Sony IMX363 и вспомогательный 5-мегапиксельный сенсор.

Прочее оснащение включает адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, контроллер NFC, боковой дактилоскопический сканер, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 154 × 73,6 × 13,98 мм.

Сейчас смартфон F(x)tec Pro1-X можно заказать по цене около 650 долларов США. Поставки будут организованы в марте следующего года. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Первые жалобы на iPhone 12: краска быстро облезает, задняя панель трескается, а о грани можно порезаться
Xiaomi придумала гибрид гибкого смартфона-книжки и слайдера
OPPO разрабатывает смартфон-слайдер с гибким дисплеем
Huawei Kirin 9000 протестировали в AI Benchmark: почти втрое производительнее Snapdragon 865+
Что скрывают iPhone 12 и 12 Pro: новейшие смартфоны препарированы умельцами iFixit
Видео: керамическое стекло iPhone 12 успешно прошло ряд испытаний на прочность
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфон, слайдер, linux, indiegogo
смартфон, слайдер, linux, indiegogo
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 157
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 140
Без продавцов и кассиров: в Москве открылся полностью автоматизированный магазин «Пятёрочка» 121
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза 115

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Быстрее, чем заправиться: китайцы научились автоматически менять аккумуляторы в электромобилях всего за 30 секунд
«Примите наши искренние извинения»: Cyberpunk 2077 перенесли третий раз
Геральт и Йеннифэр наконец-то поженятся: вышел мод Farewell of the White Wolf, завершающий историю The Witcher 3
Xiaomi представила Redmi K30S — флагманский 5G-смартфон со 144-Гц экраном и Snapdragon 865 по цене от $390
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z
Слухи: грядущий патч позволит Sekiro: Shadows Die Twice работать при 60 кадрах/с на PS5 28 мин.
Ремастер Star Wars Episode I: Racer без предупреждения вышел на Xbox One 31 мин.
Шила в мешке утаить не удалось: Insomniac пришлось подтвердить ещё одного злодея для Marvel's Spider-Man: Miles Morales 33 мин.
Слухи: Tearaway Unfolded тоже получила патч, ускоряющий загрузки 36 мин.
Cyberpunk 2077 не сможет претендовать на награды The Game Awards 2020, даже если выйдет в этом году 37 мин.
Разработчики Ghostrunner в последний момент перенесли релиз Switch-версии на ноябрь 41 мин.
Российская система на базе компьютерного зрения позволит анализировать поток клиентов 4 ч.
IBM улучшит поддержку Kubernetes в четвёртом квартале 10 ч.
WekaIO анонсировала облачное хранилище данных для высоких нагрузок 11 ч.
Америка 80-х против альтернативной Америки: Möbius Front '83 — пошаговая тактика от авторов Opus Magnum 11 ч.
Iiyama представила вогнутые игровые мониторы G-Master Red Eagle диагональю до 32" 7 мин.
Сегодня — презентация AMD, на которой будут представлены мощные видеокарты Radeon RX 6000 37 мин.
Cherry представила механическую клавиатуру и две мыши для любителей игр 43 мин.
AMD убеждена, что сможет справляться с растущим спросом на свою продукцию 2 ч.
Российские исследователи предложили лазерную «свечу» для двигателей спутников 3 ч.
Под сдвижным экраном смартфона F(x)tec Pro1-X скрывается QWERTY-клавиатура 4 ч.
Новый Linux-ноутбук System76 Galago Pro оснащён чипом Intel Tiger Lake и весит 1,4 кг 4 ч.
Ридер Onyx Boox Poke3 на базе Android 10 оснащён чипом Snapdragon 636 и портом USB Type-C 4 ч.
Высокая динамика курса акций AMD сделала возможной покупку Xilinx 5 ч.
Новая статья: Что даёт «K»: выжимаем из Core i7-10700K максимум возможного 10 ч.