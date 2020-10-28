Cyberpunk 2077 не сможет претендовать на награды The Game Awards 2020, даже если выйдет в этом году

Основатель и ведущий The Game Awards Джефф Кейли (Geoff Keighley) у себя в микроблоге рассказал о последствиях вчерашнего переноса релиза Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED.
Напомним, до недавнего времени выход польского ролевого боевика был намечен на 19 ноября текущего года, однако в связи с трудностями разработки премьеру было решено перенести на 10 декабря.
«Подобно Super Smash Bros. Ultimate пару лет назад, Cyberpunk 2077 в первую очередь будет иметь право принять участие в The Game Awards следующего года», — прокомментировал Кейли.
Much like Super Smash Bros. Ultimate a few years ago, Cyberpunk 2077 will first be eligible at next year’s Game Awards. https://t.co/1gV1J4sDpV— Geoff Keighley (@geoffkeighley) October 27, 2020
Согласно информации в разделе с самыми часто задаваемыми вопросами на официальном сайте The Game Awards, к церемонии текущего года допускаются игры, выходящие не позднее 15 ноября.
Таким образом, Cyberpunk 2077 выпала из претендентов на награды The Game Awards 2020 ещё в результате предыдущего переноса, однако на тот момент условия проведения мероприятия обнародованы не были.
В аналогичной ситуации годом ранее оказался джедайский экшен Star Wars Jedi: Fallen Order от Respawn Entertainment. Игра вышла в середине ноября (даже не в декабре), но всё равно пропустила TGA 2019: проект станет участником TGA 2020.
The Game Awards 2020 пройдёт 10 декабря в новом для церемонии гибридном формате: шоу будет транслироваться из трёх студий без зрителей, а города-организаторы подключатся к Сети для вручения наград в прямом эфире.
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