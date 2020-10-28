3DNewsНовости SoftwarePlayStationCyberpunk 2077 не сможет претендовать на...
Новости Software

Cyberpunk 2077 не сможет претендовать на награды The Game Awards 2020, даже если выйдет в этом году

Основатель и ведущий The Game Awards Джефф Кейли (Geoff Keighley) у себя в микроблоге рассказал о последствиях вчерашнего переноса релиза Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED.

Напомним, до недавнего времени выход польского ролевого боевика был намечен на 19 ноября текущего года, однако в связи с трудностями разработки премьеру было решено перенести на 10 декабря.

«Подобно Super Smash Bros. Ultimate пару лет назад, Cyberpunk 2077 в первую очередь будет иметь право принять участие в The Game Awards следующего года», — прокомментировал Кейли.

Согласно информации в разделе с самыми часто задаваемыми вопросами на официальном сайте The Game Awards, к церемонии текущего года допускаются игры, выходящие не позднее 15 ноября.

Таким образом, Cyberpunk 2077 выпала из претендентов на награды The Game Awards 2020 ещё в результате предыдущего переноса, однако на тот момент условия проведения мероприятия обнародованы не были.

В аналогичной ситуации годом ранее оказался джедайский экшен Star Wars Jedi: Fallen Order от Respawn Entertainment. Игра вышла в середине ноября (даже не в декабре), но всё равно пропустила TGA 2019: проект станет участником TGA 2020.

The Game Awards 2020 пройдёт 10 декабря в новом для церемонии гибридном формате: шоу будет транслироваться из трёх студий без зрителей, а города-организаторы подключатся к Сети для вручения наград в прямом эфире.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Примите наши искренние извинения»: Cyberpunk 2077 перенесли третий раз
«Вы ещё толком ничего не видели»: разработчик Cyberpunk 2077 призвал не переживать насчёт вырезанного контента
Церемония награждения The Game Awards 2020 состоится 10 декабря
Геральт и Йеннифэр наконец-то поженятся: вышел мод Farewell of the White Wolf, завершающий историю The Witcher 3
Rockstar Games запретила писать «GTA 6» под своими роликами
Mojang обязала всех ПК-игроков Minecraft привязать учётную запись к аккаунту Microsoft
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, the game awards 2020
cyberpunk 2077, cd projekt red, the game awards 2020
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 157
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 140
Без продавцов и кассиров: в Москве открылся полностью автоматизированный магазин «Пятёрочка» 121
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза 115

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Быстрее, чем заправиться: китайцы научились автоматически менять аккумуляторы в электромобилях всего за 30 секунд
«Примите наши искренние извинения»: Cyberpunk 2077 перенесли третий раз
Xiaomi представила Redmi K30S — флагманский 5G-смартфон со 144-Гц экраном и Snapdragon 865 по цене от $390
Геральт и Йеннифэр наконец-то поженятся: вышел мод Farewell of the White Wolf, завершающий историю The Witcher 3
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z
Слухи: грядущий патч позволит Sekiro: Shadows Die Twice работать при 60 кадрах/с на PS5 16 мин.
Ремастер Star Wars Episode I: Racer без предупреждения вышел на Xbox One 19 мин.
Шила в мешке утаить не удалось: Insomniac пришлось подтвердить ещё одного злодея для Marvel's Spider-Man: Miles Morales 21 мин.
Слухи: Tearaway Unfolded тоже получила патч, ускоряющий загрузки 24 мин.
Cyberpunk 2077 не сможет претендовать на награды The Game Awards 2020, даже если выйдет в этом году 25 мин.
Разработчики Ghostrunner в последний момент перенесли релиз Switch-версии на ноябрь 29 мин.
Российская система на базе компьютерного зрения позволит анализировать поток клиентов 3 ч.
IBM улучшит поддержку Kubernetes в четвёртом квартале 10 ч.
WekaIO анонсировала облачное хранилище данных для высоких нагрузок 10 ч.
Америка 80-х против альтернативной Америки: Möbius Front '83 — пошаговая тактика от авторов Opus Magnum 11 ч.
Сегодня — презентация AMD, на которой будут представлены мощные видеокарты Radeon RX 6000 25 мин.
Cherry представила механическую клавиатуру и две мыши для любителей игр 31 мин.
AMD убеждена, что сможет справляться с растущим спросом на свою продукцию 2 ч.
Российские исследователи предложили лазерную «свечу» для двигателей спутников 3 ч.
Под сдвижным экраном смартфона F(x)tec Pro1-X скрывается QWERTY-клавиатура 3 ч.
Новый Linux-ноутбук System76 Galago Pro оснащён чипом Intel Tiger Lake и весит 1,4 кг 4 ч.
Ридер Onyx Boox Poke3 на базе Android 10 оснащён чипом Snapdragon 636 и портом USB Type-C 4 ч.
Высокая динамика курса акций AMD сделала возможной покупку Xilinx 4 ч.
Новая статья: Что даёт «K»: выжимаем из Core i7-10700K максимум возможного 10 ч.
Harley-Davidson представила электровелосипед, но это уже не «харлей» 11 ч.