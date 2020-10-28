Cyberpunk 2077 не сможет претендовать на награды The Game Awards 2020, даже если выйдет в этом году

Основатель и ведущий The Game Awards Джефф Кейли (Geoff Keighley) у себя в микроблоге рассказал о последствиях вчерашнего переноса релиза Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED.

Напомним, до недавнего времени выход польского ролевого боевика был намечен на 19 ноября текущего года, однако в связи с трудностями разработки премьеру было решено перенести на 10 декабря.

«Подобно Super Smash Bros. Ultimate пару лет назад, Cyberpunk 2077 в первую очередь будет иметь право принять участие в The Game Awards следующего года», — прокомментировал Кейли.

Much like Super Smash Bros. Ultimate a few years ago, Cyberpunk 2077 will first be eligible at next year’s Game Awards. https://t.co/1gV1J4sDpV — Geoff Keighley (@geoffkeighley) October 27, 2020 Согласно информации в разделе с самыми часто задаваемыми вопросами на официальном сайте The Game Awards, к церемонии текущего года допускаются игры, выходящие не позднее 15 ноября. Таким образом, Cyberpunk 2077 выпала из претендентов на награды The Game Awards 2020 ещё в результате предыдущего переноса, однако на тот момент условия проведения мероприятия обнародованы не были.