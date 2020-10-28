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Слухи: Tearaway Unfolded тоже получила патч, ускоряющий загрузки

По информации неофициальной базы данных PlayStation 4, приключенческий платформер Tearaway Unfolded от британской студии Media Molecule на днях получил неожиданно крупное обновление.

Размер заплатки 1.04 составляет порядка 1,5 Гбайт. Для сравнения: сама Tearaway Unfolded занимает менее 7 Гбайт пространства на жёстком диске консоли Sony текущего поколения.

В свете недавних новостей о значительном ускорении загрузок в The Last of Us: Remastered посредством аналогичного патча фанаты понадеялись увидеть нечто схожее и в Tearaway Unfolded.

Пока на данный счёт поступают противоречивые сведения: пользователи форума ResetEra, к примеру, рапортуют как о сокращении времени загрузок, так и о существенном их увеличении после недавнего обновления.

Журналисты портала Video Games Chronicle тоже не остались в стороне: согласно тестированию сотрудников издания, Tearaway Unfolded стала загружать сохранение на 15 секунд быстрее.

У ютубера Rafael Soares (сравнительное видео прикреплено выше) результат оказался ещё лучше: почти целая минута разницы в пользу свежего патча. В то же время новая игра запускается примерно за 15 секунд в случае обеих сборок.

Предполагается, что упомянутый патч Tearaway Unfolded и недавние обновления других эксклюзивов PS4 (God of War, God of War 3 Remastered, Marvel’s Spider-Man) связаны со скорым запуском PlayStaton 5.

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Рубрики: Новости Software, игры, Платформер, Приключение, Слухи, Моды, патчи, дополнения, PlayStation,
Теги: tearaway unfolded, media molecule, sony interactive entertainment
tearaway unfolded, media molecule, sony interactive entertainment
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