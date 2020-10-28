AMD убеждена, что сможет справляться с растущим спросом на свою продукцию

В течение этого года AMD не раз признавала, что ситуация с квотами на производство 7-нм продукции на конвейере TSMC далека от идеала, но прилагаются все усилия, чтобы избежать дефицита. Второе полугодие не только расширило ассортимент новинок AMD, но и продемонстрировало рост спроса, но компания убеждена, что основные проблемы со стороны поставщиков уже позади.

Об этом генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) заявила на квартальной отчётной конференции вчера вечером. По её словам, компания столкнулась с высоким спросом на свою продукцию, который в некоторых случаях превзошёл ожидания. Как предполагает глава AMD, спрос на продукцию компании растёт быстрее рынка, это является показателем успеха, с одной стороны, но при этом требует тщательно планировать поставки.

В конце этого года дебютируют процессоры Ryzen нового поколения и новые игровые видеокарты семейства Radeon RX 6000, ближе к началу следующего будут развёрнуты массовые поставки серверных процессоров EPYC семейства Milan. Наконец, первый год жизненного цикла новых игровых консолей будет характеризоваться повышенным спросом, и это всё накладывает на AMD определённые обязательства по чёткому планированию поставок компонентов совместно с непосредственным производителем, коим является TSMC.

При этом глава AMD ни на минуту не сомневается, что в следующем году компания продолжит укреплять свои рыночные позиции — по крайней мере, в сегменте клиентских и серверных процессоров. Во второй половине текущего года ситуацию с доступностью компонентов удалось улучшить, но при этом вырос и спрос, как пояснила Лиза Су. В целом, даже в следующем году на некоторых направлениях спрос будет превышать предложение, но AMD проводит тщательную работу по планированию поставок, стремясь минимизировать дефицит.