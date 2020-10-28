Шила в мешке утаить не удалось: Insomniac пришлось подтвердить ещё одного злодея для Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Insomniac Games у себя в микроблоге подтвердила появление в своём супергеройском экшене Marvel's Spider-Man: Miles Morales злодея, о котором ходили слухи последние недели. Будьте внимательны, ниже могут быть спойлеры.

Напомним, на днях в Лос-Анджелесе заметили стенную роспись к скорому выходу Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Изображение содержит до недавнего времени не заявленного для игры злодея.

Пользователи быстро обратили внимание, что логотип на груди персонажа принадлежит Бродяге. В комиксах про Майлза Моралеса эту личность использует Аарон Дэвис — дядя героя и талантливый вор.

Наблюдательные фанаты не прогадали: Бродяга действительно появится в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Одним подтверждением дело не ограничилось: Marvel также показала дизайн злодея.

Судя по неосторожной публикации Наджи Джетера (Nadji Jeter), исполняющего в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales роль Майлза Моралеса, в игре предстоит иметь дело не только с альтер эго Дэвиса, но и с его человеческой стороной.

В комиксах Аарон Дэвис напрямую связан с Умельцем — ещё одним антагонистом Моралеса в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Придержатся ли канона в Insomniac Games, не уточняется.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales поступит в продажу 12 ноября текущего года для PS4 и PS5. В недавнем интервью Game Informer Джетер рассказал об опыте работы над проектом.