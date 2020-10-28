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Слухи: грядущий патч позволит Sekiro: Shadows Die Twice работать при 60 кадрах/с на PS5

Моддер и ютубер Лэнс Макдоналд (Lance McDonald) у себя в микроблоге поделился информацией о незадокументированной особенности грядущего контентного обновления Sekiro: Shadows Die Twice.

Напомним, уже сегодня, 28 октября, экшен From Software должен получить патч, который добавит систему внутриигровых сообщений, три костюма для главного героя и два новых способа сразиться с боссами.

Одним лишь дополнительным контентом, по словам Макдоналда, дело не ограничится. Если верить мододелу, после выхода заплатки Sekiro: Shadows Die Twice сможет выдавать на PlayStation 5 как минимум 60 кадров/с.

«В отличие от Xbox Series X, которая делает это автоматически, Sekiro на PS5 нужно небольшое обновление, чтобы достичь 60 кадров/с, хоть у неё и так “плавающая” кадровая частота», — заявил Макдоналд.

Как отметили в комментариях к записи, незакреплённость счётчика кадров в Sekiro: Shadows Die Twice теоретически может означать, что на PS5 и Xbox Series X игра сможет работать и при более высоких показателях, чем 60 кадров/с.

Впрочем, и стабильные 60 кадров/с — уже прогресс для консольных версий Sekiro: Shadows Die Twice. Согласно замерам Digital Foundry, на приставках текущего поколения проект и близко не подбирается к заветным значениям.

Sekiro: Shadows Die Twice вышла в марте 2019 года на PC (Steam), PS4 и Xbox One, а 29 октября 2020-го доберётся до Google Stadia. За прошедшее с релиза время продажи игры превысили 5 млн копий.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Слухи, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: sekiro: shadows die twice, from software, activision blizzard
sekiro: shadows die twice, from software, activision blizzard
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