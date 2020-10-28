Iiyama представила вогнутые игровые мониторы G-Master Red Eagle диагональю до 32"

Компания Iiyama расширила ассортимент игровых мониторов G-Master Red Eagle, анонсировав модели G2466HSU-B1 и GB3266QSU-B1, выполненные на матрице VA изогнутой формы.

Первая из двух новинок обладает радиусом кривизны 1500R. Размер составляет 23,6 дюйма по диагонали, разрешение — 1920 × 1080 пикселей (формат Full HD). Частота обновления достигает 165 Гц. Яркость равна 250 кд/м2.

Панель GB3266QSU-B1, в свою очередь, имеет радиус кривизны 1800R и диагональ 31,5 дюйма. Данная модель соответствует формату QHD — 2560 × 1440 пикселей. Частота обновления составляет 144 Гц, яркость — 400 кд/м2.

Оба монитора обладают контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1 и временем отклика в 1 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Система Blue Light Filter уменьшает интенсивность излучаемого синего света, а технология Flicker Free предотвращает мерцание. В оснащение входят стереофонические динамики, интерфейсы HDMI и DisplayPort, концентратор USB.

В новинках реализована технология Adaptive Sync, помогающая повысить плавность игрового процесса. Цена и сроки начала продаж пока не уточняются.