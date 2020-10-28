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Sony: спрос на PlayStation 5 оказался беспрецедентно высоким и на старте продаж консолей всем не хватит

О некоторых трудностях с тем, чтобы довести объёмы производства компонентов для новых игровых консолей до требуемого уровня на отчётной конференции говорила глава AMD Лиза Су (Lisa Su), а представители Sony Interactive Entertainment признались, что купить PlayStation 5 в день анонса, который намечен на 12 ноября, смогут не все желающие.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

По крайней мере, об этом главу подразделения Sony Джима Райана (Jim Ryan) заставляют заявить итоги предварительных заказов на поставку PlayStation 5 на американском рынке. В первые 12 часов после начала приёма заявок компания смогла обработать такое же количество заказов, как и в первые 12 недель после анонса PlayStation 4. Другими словами, количество желающих купить новую консоль в первые дни после анонса оказалось многократно выше, чем в случае с предшественницей.

На протяжении всего жизненного цикла консоль PlayStation 4 разошлась тиражом более 100 млн экземпляров, не исключено, что преемница сможет перекрыть это достижение. В этом году спрос стимулируется как эффектом новизны и выходом сопутствующих игр, так и пандемией, которая вынуждает сидящих дома любителей цифровых развлечений задумываться о разнообразии форм досуга. Но пандемия явно не стала однозначным благом для игровой отрасли, поскольку сроки разработки некоторых игр затянулись, а по части аппаратного обеспечения были нарушены сложившиеся цепочки поставок. Традиционная розница от закрытия на карантин тоже пострадала, сократив объёмы продаж.

Несмотря на старания Sony по обеспечению покрытия всего спроса в этот праздничный сезон, как заявил Джим Райан, консоль PlayStation 5 кому-то в первые дни после анонса может не достаться. Собственную игровую студию, как он добавил, компания в случае необходимости может усилить за счёт слияний и поглощений. Sony будет стараться, чтобы подъём спроса на игры и консоли, вызванный пандемией, не обернулся спадом после её завершения. Для этого придётся постоянно поддерживать заинтересованность аудитории в игровых новинках. Степень влияния пандемии на проекты с запланированными сроками выхода в 2021 и 2022 годах тоже удалось снизить, как добавил представитель Sony.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: sony, sony interactive entertainment, playstation 5, игровые консоли, аналитика
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