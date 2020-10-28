Sony: спрос на PlayStation 5 оказался беспрецедентно высоким и на старте продаж консолей всем не хватит

О некоторых трудностях с тем, чтобы довести объёмы производства компонентов для новых игровых консолей до требуемого уровня на отчётной конференции говорила глава AMD Лиза Су (Lisa Su), а представители Sony Interactive Entertainment признались, что купить PlayStation 5 в день анонса, который намечен на 12 ноября, смогут не все желающие.

По крайней мере, об этом главу подразделения Sony Джима Райана (Jim Ryan) заставляют заявить итоги предварительных заказов на поставку PlayStation 5 на американском рынке. В первые 12 часов после начала приёма заявок компания смогла обработать такое же количество заказов, как и в первые 12 недель после анонса PlayStation 4. Другими словами, количество желающих купить новую консоль в первые дни после анонса оказалось многократно выше, чем в случае с предшественницей.

На протяжении всего жизненного цикла консоль PlayStation 4 разошлась тиражом более 100 млн экземпляров, не исключено, что преемница сможет перекрыть это достижение. В этом году спрос стимулируется как эффектом новизны и выходом сопутствующих игр, так и пандемией, которая вынуждает сидящих дома любителей цифровых развлечений задумываться о разнообразии форм досуга. Но пандемия явно не стала однозначным благом для игровой отрасли, поскольку сроки разработки некоторых игр затянулись, а по части аппаратного обеспечения были нарушены сложившиеся цепочки поставок. Традиционная розница от закрытия на карантин тоже пострадала, сократив объёмы продаж.

Несмотря на старания Sony по обеспечению покрытия всего спроса в этот праздничный сезон, как заявил Джим Райан, консоль PlayStation 5 кому-то в первые дни после анонса может не достаться. Собственную игровую студию, как он добавил, компания в случае необходимости может усилить за счёт слияний и поглощений. Sony будет стараться, чтобы подъём спроса на игры и консоли, вызванный пандемией, не обернулся спадом после её завершения. Для этого придётся постоянно поддерживать заинтересованность аудитории в игровых новинках. Степень влияния пандемии на проекты с запланированными сроками выхода в 2021 и 2022 годах тоже удалось снизить, как добавил представитель Sony.