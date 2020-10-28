Водители напуганы автопилотом Tesla: он делает на дороге странные вещи

В очередной раз приходится признать, что в реальности на рынке нет массовых автомобилей с полноценным автопилотом, несмотря на вводящие в заблуждение названия некоторых передовых систем помощи водителю. Недавно Tesla начала активировать «полный автопилот» в рамках ограниченного тестирования, предупреждая, что система может сделать «неправильные вещи в самый неподходящий момент», и пока это предупреждение вполне оправдывает себя.

Наиболее тревожное видео поступило от Омара Кази (Omar Qazi) — его автомобиль Tesla, использующий бета-версию полного автопилота, резко отклонялся между полосами прямо во время движения при напряжённом траффике. Клип перепубликовала критик Tesla Грета Маск (Greta Musk), но сейчас он уже удалён из-за жалобы правообладателя:

🚨 Omar Qazi nearly crashes his #Tesla while using "Full Self Driving" beta software. None of the other cars consented to his experiment. $TSLA $TSLAQ pic.twitter.com/uU2RT9l5ZI — Greta Musk (@GretaMusk) October 25, 2020

Другой видеоклип, опубликованный критиком Tesla TESLAcharts, показывает, как автомобиль, работающий на бета-версии полного автопилота, ведёт себя очень опасно на повороте в тёмное время суток:

Исполнительный директор компании Voyage, занимающейся технологиями автономного вождения, Оливер Кэмерон (Oliver Cameron) опубликовал в Твиттере видео с ошибками системы полного автопилота Tesla. В одном из них автомобиль чуть не врезался в поток встречного движения, когда неправильно оценил, на какую полосу ему следует поворачивать.

4. Map challenges 📍



FSD appears to not detect this median, and thus tries to drive down the wrong side of the road.



Is this an “edge case” to iron out, or is it a monstrously large technical challenge to infer road rules in real-time? pic.twitter.com/zmxlLAA1gz — Oliver Cameron (@olivercameron) October 24, 2020

В другом автоматика просто посчитала дорогу с односторонним движением обычной двусторонней, заблокировав левую полосу.

5. Map challenges 📍



FSD appears to not understand that this is a one-way street, preventing the lane change to the left.



Humans intuitively recognize this based on the directions of parked cars (and signs). Machine intelligence is not quite at that level. pic.twitter.com/w6aDjEUZth — Oliver Cameron (@olivercameron) October 24, 2020

А здесь показано, как автомобиль путается с поворотом на нестандартном перекрёстке и заставляет водителя вмешаться — подобные случаи говорят о том, что за рулём при работе «полного автопилота» нужно быть предельно внимательным и не расслабляться:

6. Map challenges 📍



I’m not quite sure what’s going on here, honestly. The route for the vehicle keeps switching from going left to right, causing a need for driver intervention as the vehicle dives for the curb.



This is why drivers need to be attentive at all times. pic.twitter.com/zDMBhu2aqE — Oliver Cameron (@olivercameron) October 24, 2020

Система решает продолжить движение на нерегулируемом перекрёстке, даже когда по нему едет встречный автомобиль — ситуация снова потребовала вмешательства водителя. Возможно, в данном случае темнота ограничивает диапазон камер и алгоритмов машинного зрения:

9. Vision challenges 👀



FSD decides to proceed at an unprotected junction even while a vehicle in cross-traffic is oncoming. This requires driver intervention.



Perhaps the dark limited the range of the cameras and vision algorithms? pic.twitter.com/STQX25GOQX — Oliver Cameron (@olivercameron) October 24, 2020

На проблемы с системой указывали не только самые громкие критики Tesla. Водитель Tesla Зеб Халлок (Zeb Hallock) опубликовал видео, на котором в дождливую погоду в Северной Каролине его автомобиль останавливался посреди поворота пару раз; в основном использовал левый поворотник, независимо от того, в каком направлении поворачивал; один раз немного превышал ограничение скорости и иногда не понимал, на какой полосе он должен находиться:

В конце концов, для выявления проблем и предназначен бета-тест перед полноценным массовым развёртыванием. В целом автопилот показывает себя неплохо даже на мокрых, ухабистых и узких дорогах Северной Каролины. Но проблемы с поворотами могут всё испортить. Кстати, в одном из видео, опубликованном Кэмероном, показывается, как система успешно объезжает плохо припаркованный автомобиль:

13. When you don’t have a pre-recorded HD map to localize to, or a lidar, it can be tough to accurately perceive the exact proximity of objects with the required granularity.



As such, this slight deviation for a parked vehicle was very nice! pic.twitter.com/LxspY1SNpX — Oliver Cameron (@olivercameron) October 24, 2020

Тем не менее, на данный момент использовать эту систему нужно с крайней осторожностью, полностью сосредоточившись на дороге с руками на руле и готовностью в любой момент взять управление на себя. Также при проблемах во время движения желательно нажимать кнопку «Сообщить», чтобы инженеры Tesla получили информацию о трудностях и постарались их преодолеть.

Национальное управление безопасностью движения на трассах США заявляло, что следит за новой системой полного автопилота и вмешается, если посчитает, что она представляет неприемлемый риск для безопасности. Агентство подчеркнуло, что пока в случае аварии при отсутствии контроля со стороны водителя виновной стороной будет считаться именно человек за рулём, а не Tesla.