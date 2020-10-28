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Водители напуганы автопилотом Tesla: он делает на дороге странные вещи

В очередной раз приходится признать, что в реальности на рынке нет массовых автомобилей с полноценным автопилотом, несмотря на вводящие в заблуждение названия некоторых передовых систем помощи водителю. Недавно Tesla начала активировать «полный автопилот» в рамках ограниченного тестирования, предупреждая, что система может сделать «неправильные вещи в самый неподходящий момент», и пока это предупреждение вполне оправдывает себя.

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Shutterstock

Наиболее тревожное видео поступило от Омара Кази (Omar Qazi) — его автомобиль Tesla, использующий бета-версию полного автопилота, резко отклонялся между полосами прямо во время движения при напряжённом траффике. Клип перепубликовала критик Tesla Грета Маск (Greta Musk), но сейчас он уже удалён из-за жалобы правообладателя:

Другой видеоклип, опубликованный критиком Tesla TESLAcharts, показывает, как автомобиль, работающий на бета-версии полного автопилота, ведёт себя очень опасно на повороте в тёмное время суток:

Исполнительный директор компании Voyage, занимающейся технологиями автономного вождения, Оливер Кэмерон (Oliver Cameron) опубликовал в Твиттере видео с ошибками системы полного автопилота Tesla. В одном из них автомобиль чуть не врезался в поток встречного движения, когда неправильно оценил, на какую полосу ему следует поворачивать.

В другом автоматика просто посчитала дорогу с односторонним движением обычной двусторонней, заблокировав левую полосу.

А здесь показано, как автомобиль путается с поворотом на нестандартном перекрёстке и заставляет водителя вмешаться — подобные случаи говорят о том, что за рулём при работе «полного автопилота» нужно быть предельно внимательным и не расслабляться:

Система решает продолжить движение на нерегулируемом перекрёстке, даже когда по нему едет встречный автомобиль — ситуация снова потребовала вмешательства водителя. Возможно, в данном случае темнота ограничивает диапазон камер и алгоритмов машинного зрения:

На проблемы с системой указывали не только самые громкие критики Tesla. Водитель Tesla Зеб Халлок (Zeb Hallock) опубликовал видео, на котором в дождливую погоду в Северной Каролине его автомобиль останавливался посреди поворота пару раз; в основном использовал левый поворотник, независимо от того, в каком направлении поворачивал; один раз немного превышал ограничение скорости и иногда не понимал, на какой полосе он должен находиться:

В конце концов, для выявления проблем и предназначен бета-тест перед полноценным массовым развёртыванием. В целом автопилот показывает себя неплохо даже на мокрых, ухабистых и узких дорогах Северной Каролины. Но проблемы с поворотами могут всё испортить. Кстати, в одном из видео, опубликованном Кэмероном, показывается, как система успешно объезжает плохо припаркованный автомобиль:

Тем не менее, на данный момент использовать эту систему нужно с крайней осторожностью, полностью сосредоточившись на дороге с руками на руле и готовностью в любой момент взять управление на себя. Также при проблемах во время движения желательно нажимать кнопку «Сообщить», чтобы инженеры Tesla получили информацию о трудностях и постарались их преодолеть.

Национальное управление безопасностью движения на трассах США заявляло, что следит за новой системой полного автопилота и вмешается, если посчитает, что она представляет неприемлемый риск для безопасности. Агентство подчеркнуло, что пока в случае аварии при отсутствии контроля со стороны водителя виновной стороной будет считаться именно человек за рулём, а не Tesla.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, фото, видео, фраза дня, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: tesla, автопилот, самоуправляемый автомобиль, автомобиль, машинное обучение
tesla, автопилот, самоуправляемый автомобиль, автомобиль, машинное обучение
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