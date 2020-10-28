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Хакеры усилили натиск на российские банки

Российские банки в последнее время фиксируют рост числа фишинговых атак на электронную почту своих сотрудников, пишет РИА Новости. Как отметили в кредитных организациях, темы вредоносных писем пока не имеют отношения к нарастающей в стране второй волне пандемии коронавируса.

«Это связано с общими тенденциями в мире информационных технологий. Однозначно сказать, что вторая волна коронавируса является причиной повышения, — нельзя», — сообщил РИА Новости директор департамента информационной безопасности банка «ФК Открытие» Илья Сулоев.

Директор департамента информационной безопасности «Росбанка» Михаил Иванов тоже сообщил о росте числа фишинговых атак на банк и его клиентов, отметив, что их тематика пока не связана с темой коронавируса. «Мы считаем, что число фишинговых атак с тематикой второй волны коронавируса вырастет в случае внедрения жестких ограничительных мер», — подчеркнул он.

По словам управляющего директора «Абсолют банка» Олега Кусерова, в этом году отмечен всплеск активности по фишингу, который совпал с первой волной пандемии коронавируса. «Количество писем от мошенников увеличилось примерно в два раза, и спада мы пока не наблюдаем», — говорит он.

Как сообщают эксперты, в подавляющем большинстве случаев злоумышленники рассчитывают незаконно обогатиться через вирусные заражения корпоративной инфраструктуры, несанкционированный доступ к системам банка, компрометацию данных сотрудников и клиентов, а также их кражу.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: банк, кибератаки, фишинг, информационная безопасность
банк, кибератаки, фишинг, информационная безопасность
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