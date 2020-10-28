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Авторы Baldur’s Gate 3 рассказали о втором крупном патче и назвали самых популярных романтических партнёров

Larian Studios в рамках нового обращения к фанатам на сайте Steam поделилась очередной порцией сводной статистики игроков Baldur’s Gate 3 и подробностями о втором относительно крупном патче.

Главной особенностью уже доступного для скачивания обновления стало исправление нескольких заставочных роликов: в частности, разработчики добавили некоторым сценам лоска и «пересняли» один из эпизодов.

Также заплатка устраняет несколько десятков ошибок, в том числе приводивших к вылетам из игры. Полный список изменений доступен по ссылке выше: предупреждаем, что перечень содержит спойлеры.

Что касается обнародованной статистики, то, по словам разработчиков, с момента запуска раннего доступа пользователи Baldur’s Gate 3 успели погладить встречающуюся в игре собаку свыше 400 тыс. раз.

Кроме того, Larian Studios раскрыла, каких персонажей Baldur’s Gate 3 геймеры выбирали в качестве своих романтических партнёров чаще всего: самыми популярными оказались Гейл (33 %) и Шэдоухарт (31 %).

«Как это второе место?»

Без романтического партнёра решило остаться меньше 2 % игроков

Также разработчики рассказали, сколько игроков погибло при спуске в Подземье из-за своей забывчивости — 40 %. Чуть меньше 6 % пользователей попыталось украсть кольцо, но в 26 % случаев дело кончилось лобызанием гоблинского пальца.

Baldur's Gate 3 вышла 6 октября в раннем доступе Steam (Windows, macOS), GOG и Google Stadia. В середине месяца Larian Studios поделилась опытом тестирования игры — на прочность её проверял искусственный интеллект Super Gamer.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Моды, патчи, дополнения, Облачные игровые платформы,
Теги: baldur’s gate 3, larian studios
baldur’s gate 3, larian studios
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