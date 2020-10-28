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Corning будет разрабатывать оптику для потребительских гарнитур AR совместно с Pixelligent

Компания Corning, хорошо известная благодаря выпуску различных оптических материалов, включая стекло с высоким показателем преломления, которое обеспечивает хорошее качество изображения для носимых устройств дополненной и смешанной реальности (AR / MR), и Pixelligent, поставщик высококачественных композитных материалов, в четверг объявили о новом стратегическом сотрудничестве для дальнейшего развития оптики AR / MR.

Как сообщают обе компании, смолы Pixelligent, которые представляют собой оптически прозрачные полимеры, в сочетании со стеклом от Corning помогут сократить время разработки продукта и расширить доступность на рынке устройств дополненной реальности.

Компания Corning имеет многолетний опыт массового производства стеклянных пластин с высоким индексом преломления для ведущих производителей устройств AR. «Corning постоянно ищет возможности для развития технологий AR, и наша работа с Pixelligent является демонстрацией нашей приверженности новому поколению новаций, которые изменят жизнь, — отметил директор по коммерческим технологиям Advanced Optics доктор Ксавье Лафосс (Xavier Lafosse). — Мы уверены в своих возможностях и продолжим предоставлять OEM-производителям необходимые материалы, оборудование и опыт проектирования, чтобы подготовиться к массовому внедрению устройств дополненной и смешанной реальности».

В свою очередь президент и исполнительный директор Pixelligent Technologies Крейг Бандес (Craig Bandes) сказал, что стратегическое сотрудничество с Corning позволяет добиться беспрецедентной яркости, чёткость и поля зрения в устройствах дополненной реальности, одновременно упростив цепочку поставок для производителей устройств.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники, 3D-технологии,
Теги: corning, pixelligent technologies, дополненная реальность, ar, оптика
corning, pixelligent technologies, дополненная реальность, ar, оптика
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