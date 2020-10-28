Samsung Galaxy S20 обеспечили больше всего выручки среди всех 5G-смартфонов

Исследование, проведённое компанией Strategy Analytics, говорит о том, что лидерами рынка 5G-смартфонов в плане выручки в первой половине текущего года стали аппараты Samsung серии Galaxy S20.

Отмечается, что в период с января по июнь включительно доход от реализации 5G-аппаратов достиг $34 млрд. Данный сегмент быстро растёт, несмотря на пандемию и сложную экономическую ситуацию.

Лидером по объёму выручки на рынке 5G-смартфонов в первой половине 2020-го стал аппарат Galaxy S20+. На него пришлось около 9 % в общем объёме дохода в обозначенном сегменте.

На втором месте расположилась модель Galaxy S20 Ultra с 8 %, а «бронза» досталась Galaxy S20 с 5 %. Таким образом, тройка Samsung сообща заняла приблизительно 22 % рынка 5G-смартфонов.

На четвёртом и пятом местах располагаются устройства Huawei P40 Pro 5G и Huawei Mate 30 5G с результатом немногим менее 5 % каждый.

Аналитики прогнозируют, что во второй половине текущего года пальму первенства на рынке 5G-смартфонов, скорее всего, перехватят iPhone 12 — первые аппараты Apple с поддержкой мобильной связи пятого поколения.