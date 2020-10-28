ESET представила новое поколение антивирусных решений NOD32 для частных пользователей

Компания ESET объявила о выпуске новых версий продуктов NOD32 Antivirus и NOD32 Internet Security, предназначенных для защиты устройств под управлением Windows, macOS, Linux и Android от вредоносных файлов и интернет-угроз.

В новой версии домашних продуктов ESET NOD32 появился сканер Windows Management Instrumentation (WMI) и системного реестра, позволяющий избежать хакерских атак с использованием инструментов WMI для слежки за пользователем и маскировки вредоносного ПО, а также скрытого изменения настроек Windows.

Обновлённые NOD32 Antivirus и NOD32 Internet Security получили усовершенствованные средства защиты, использующие технологии машинного обучения и системы искусственного интеллекта на базе нейронных сетей. Сообщается о доработках системы предотвращения вторжений (HIPS) и компонента «Защита домашней сети». Разработчики ESET также обновили модуль «Защита онлайн-платежей». Теперь пользователь может открыть любой поддерживаемый браузер (Chrome, Firefox или Internet Explorer) в специальном защищённом режиме — в этом случае обмен данными клавиатуры и мыши с браузером будет зашифрован во избежание перехвата и злонамеренного использования. Кроме того, модуль «Защита онлайн-платежей» теперь выдаёт уведомление, если включён протокол удалённого рабочего стола.

Более подробную информацию о новом поколении защитных решений ESET для частных пользователей можно найти по адресу esetnod32.ru/home/products.