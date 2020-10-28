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Gigabyte объявила о поддержке Ryzen 5000 — владельцам плат с X470 и B450 придётся подождать

Компания Gigabyte Technology объявила сегодня о выпуске последней версии BIOS для материнских плат на базе чипсетов AMD X570, B550 и A520, которые обеспечат им совместимость с новейшими процессорами серии AMD Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen 3.

Напомним: AMD скоро начнёт продавать процессоры серии Ryzen 5000, которые являются самым масштабным обновлением в истории Ryzen. Серия чипов пока включает четыре модели: Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X. Благодаря усовершенствованной архитектуре Zen 3, эти процессоры демонстрируют существенный прирост производительности. Судя по предварительным тестам, AMD даже удалось заполучить корону лидера в однопоточных вычислениях, многие годы принадлежавшую Intel.

Gigabyte выпустила предварительные версии BIOS с поддержкой Ryzen 5000 ещё в сентябре. С тех пор команда разработчиков трудилась в тесном сотрудничестве с AMD для оптимизации производительности ядра Zen 3, а также использования последней версии кода AMD BIOS. Теперь компания обещает высокую совместимость, надёжность, производительность и хорошие возможности разгона.

Пользователи могут обновить BIOS своих материнских плат как с помощью утилит ＠BIOS или Q-Flash, так и через функцию Q-Flash Plus (позволяет обновить прошивку напрямую, без установки процессора, памяти или видеокарты, что особенно полезно при покупке старой платы и нового процессора).

Последние версии BIOS для материнских плат на базе AMD X570, B550 и A520 уже доступны на сайтах компании. Сейчас Gigabyte работает над новыми BIOS для материнских плат AMD X470 и B450, которые обеспечат поддержку процессоров серии Ryzen 5000 и обещает выпустить эти обновления в ближайшее время. Напомним, что другие производители пообещали выпустить свежие BIOS для своих плат на чипсетах AMD 400-й серии в январе 2021 года.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, материнские платы,
Теги: gigabyte, ryzen, ryzen 5000, zen 3, bios, материнская плата
gigabyte, ryzen, ryzen 5000, zen 3, bios, материнская плата
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