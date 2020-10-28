Новый патч добавил в ПК-версию Cloudpunk вид из кабины

Независимая студия ION LANDS на сайте Steam сообщила о выпуске очередного контентного обновления версии своего киберпанкового приключения Cloudpunk для ПК (Steam).

Напомним, события Cloudpunk разворачиваются на территории мегаполиса Нивалис, а игрокам выпадает роль Рании — нового водителя в полулегальной фирме доставки Cloudpunk Inc.

До недавнего времени летать по Нивалису на своём транспортном средстве можно было исключительно с камерой от третьего лица, однако с выходом патча в игре появился полноценный вид из кабины.

По словам разработчиков, новый режим не влияет на возможности автомобиля, но дарит иные ощущения от вождения: «Почувствуйте капли дождя, падающие на ваше лобовое стекло, город и все проносящиеся мимо машины».

При желании в салоне можно разблокировать камеру, чтобы осмотреться и выглянуть в окно, а при приближении к парковке на лобовом стекле появляется облегчающая процесс навигации голограмма.

Кроме того, с обновлением преобразилась квартира героини (появилось больше интерактивных предметов), была повышена производительность и улучшена работа Cloudpunk при управлении с геймпада.

Свежий патч разработчики решили отметить соответствующим трейлером (прикреплён выше). В будущем же команда пообещала добавить в Cloudpunk новый сюжетный контент, редактор транспортного средства и необязательные гоночные задания.