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Новый патч добавил в ПК-версию Cloudpunk вид из кабины

Независимая студия ION LANDS на сайте Steam сообщила о выпуске очередного контентного обновления версии своего киберпанкового приключения Cloudpunk для ПК (Steam).

Напомним, события Cloudpunk разворачиваются на территории мегаполиса Нивалис, а игрокам выпадает роль Рании — нового водителя в полулегальной фирме доставки Cloudpunk Inc.

До недавнего времени летать по Нивалису на своём транспортном средстве можно было исключительно с камерой от третьего лица, однако с выходом патча в игре появился полноценный вид из кабины.

Разработчики предупредили, что при неосторожном вождении лобовое стекло может треснуть

Разработчики предупредили, что при неосторожном вождении лобовое стекло может треснуть

По словам разработчиков, новый режим не влияет на возможности автомобиля, но дарит иные ощущения от вождения: «Почувствуйте капли дождя, падающие на ваше лобовое стекло, город и все проносящиеся мимо машины».

При желании в салоне можно разблокировать камеру, чтобы осмотреться и выглянуть в окно, а при приближении к парковке на лобовом стекле появляется облегчающая процесс навигации голограмма.

Кроме того, с обновлением преобразилась квартира героини (появилось больше интерактивных предметов), была повышена производительность и улучшена работа Cloudpunk при управлении с геймпада.

Свежий патч разработчики решили отметить соответствующим трейлером (прикреплён выше). В будущем же команда пообещала добавить в Cloudpunk новый сюжетный контент, редактор транспортного средства и необязательные гоночные задания.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Моды, патчи, дополнения,
Теги: cloudpunk, ion lands, maple whispering
cloudpunk, ion lands, maple whispering
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