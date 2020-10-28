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Игровые 27-дюймовые мониторы ViewSonic Elite XG270 вышли в России по цене от 45 990 рублей

Компания ViewSonic объявила о начале российских продаж игровых мониторов семейства Elite XG270: вышли три модели с диагональю 27 дюймов, поддерживающие технологию адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync для уменьшения разрывов изображения на экране и задержек ввода.

Панель Elite XG270 традиционной плоской формы соответствует формату Full HD — 1920 × 1080 точек. Частота обновления достигает 240 Гц, а время отклика равно 1 мс. Говорится о поддержке HDR 10; яркость достигает 400 кд/м2. Данная модель оценена в 47 990 рублей.

Тем, кто предпочитает вогнутые дисплеи, подойдёт монитор Elite XG270QC формата QHD с разрешением 2560 × 1440 пикселей. Эта панель обладает частотой обновления 165 Гц и временем отклика в 1 мс. Говорится о сертификации VESA DisplayHDR 400; максимальная яркость — 400 кд/м2. Устройство стоит 45 990 рублей.

Наконец, в России вышла модель Elite XG270QG формата QHD, обладающая 98-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Частота обновления равна 165 Гц, время отклика — 1 мс. Панель обладает яркостью 350 кд/м2. За этот монитор придётся заплатить 72 990 рублей.

«На сегодняшний день серия Elite неплохо зарекомендовала себя в России. Продукты этой серии пользуются стабильным спросом среди наших клиентов. Мы связываем это с тем, что ViewSonic Elite представляет собой качественный симбиоз стиля, функциональности и эргономики. Важно, что эта серия создана для геймеров и при непосредственном их участии», — отмечает производитель. 

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: viewsonic, монитор, игровой монитор
viewsonic, монитор, игровой монитор
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