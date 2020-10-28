Ведущий производитель электромоторов для HDD инвестирует $10 млрд в тяговые двигатели для электромобилей

Японская компания Nidec, монополист рынка электродвигателей для жёстких дисков, собирается инвестировать в производство электродвигателей для электромобилей. Суммы запланированных инвестиций могут впечатлить годовые бюджеты большинства стран мира. За пять лет в расширение производства электродвигателей Nidec рассчитывает вложить не менее $10 млрд.

По словам руководства Nidec, развитие транспорта на электрической тяге лишило традиционных автопроизводителей главного преимущества — накопленного опыта и наработок и, в целом, традиций проектирования и выпуска автомобилей на ДВС. Рынок электромобилей начал развиваться настолько бурно, что заниматься разработкой электродвигателей самостоятельно становится для автопроизводителей невыгодным. И они начали искать готовые решения у специализированных компаний, в частности — у Nidec.

На этом фоне и с учётом огромного опыта Nidec решила стать законодателем мод на рынке тяговых электродвигателей для электромобилей. Более того, руководство компании уверено, что в будущем весь транспорт перейдёт на электрические двигатели, включая авиацию. Чтобы доминировать на таком рынке не жалко никаких инвестиций. Вложив в расширение производства до $10 млрд за пять лет компания рассчитывает к 2025 году захватить 25 % рынка двигателей для электромобилей и от 40 % до 45 % к 2030 году.

В ближайшие планы компании входит расширение производства с целью поставлять до двух млн автомобильных электродвигателей китайским автопроизводителям и до одного млн европейским. После открытия ещё одного моторного завода в Мексике производственная мощность компании к 2025 году достигнет 5 миллионов двигателей в год.

За последние пять лет Nidec увеличила продажи на 50 %. Сегодня компания поставляет электромоторы 22 клиентам, преимущественно из Китая и Европы. Ожидаемый рост годовой операционной прибыли компании составит 27 % (в марте 2021 года) и достигнет 140 млрд иен ($1,33 млрд). Годовая выручка компании вырастет на 1 % и достигнет 1,55 трлн иен ($14,8 млрд), а за счёт слияний и поглощения доберётся до ещё большей отметки в 2 трлн иен ($19 млрд).

За шесть месяцев финансового года до сентября (финансовый год в Японии начинается в апреле) операционная прибыль Nidec выросла на 12 % до 69,1 млрд иен, чему способствовал высокий спрос на двигатели для жёстких дисков в центрах обработки данных и портативных компьютеров. Это тот багаж, которого у Nidec не отнять. Но пройдёт ещё лет пять и, вероятно, в ваших ноутбуках и электромобилях будут работать двигатели одной и той же торговой марки. Забавный и не самый плохой вариант будущего.