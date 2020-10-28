Прибыль игрового подразделения Sony подскочила в минувшем квартале, несмотря на надвигающийся запуск PS5

Игровое подразделение Sony продолжает приносить компании большую прибыль даже несмотря на то, что эпоха PlayStation 4 подходит к концу. Компания объявила, что в III квартале года (второй отчётный квартал) получила от подразделения PlayStation доход в 507 млрд иен (~$4,9 млрд) и 105 млрд иен (~$1 млрд) операционной прибыли — на 52 % и 40 % больше, чем за тот же период год назад.

Учитывая выход PlayStation 5 через пару недель, можно было бы ожидать значительного негативного воздействия на финансовые результаты Sony в III квартале, ведь компания активно наращивает производство, а доходы новая консоль ещё не приносит. Sony действительно заявила, что её прибыль снизилась из-за увеличения затрат, а выручка — из-за предсказуемого снижения продаж PS4.

Мировые поставки PlayStation 4 по результатам отчётного квартала приблизились к 114 млн. За трёхмесячный период компания поставила на рынок ещё 1,5 млн устройств — это почти вдвое меньше, чем 2,8 млн в том же квартале прошлого года. Ожидаемая тенденция перед запуском нового поколения.

Ghost of Tsushima is now PS4's fastest selling first-party original IP debut with more than 2.4 million units sold through globally in its first 3 days of sales.



Congratulations @SuckerPunchProd, and thank you to fans around the world for taking part in Jin's journey. pic.twitter.com/6aE4U7YZJH — PlayStation (@PlayStation) July 24, 2020

Впрочем, высокие продажи игр и подписка PlayStation Plus, как видно, более чем восполнили дефицит. Крупнейшим запуском Sony для PS4 в отчётном квартале стало самурайское приключение с открытым миром Ghost of Tsushima, которое вышло в июле и было продано тиражом 2,4 млн копий только за первые три дня. Sony заявила, что это самый продаваемый проект в новой вселенной для PlayStation 4.

Sony немного пересмотрела прогноз по играм в сторону увеличения, ожидая, что к концу финансового года (31 марта) выручка составит 2,6 трлн иен, а прибыль 300 млрд иен. Это будет 26-процентное увеличение доходов и прибыли, что тоже можно считать впечатляющим показателем.

В краткосрочной перспективе доход Sony, вероятно, будет ограничен количеством консолей PS5, которые она сможет произвести. В сегодняшнем интервью агентству Reuters глава SIE Джим Райан (Jim Ryan) сказал, что на приставку наблюдается «очень высокий спрос»: по его словам, количество предварительных заказов в США за первые 12 часов превзошло показатели PS4 за первые 12 недель. «Вполне возможно, что не каждый, кто захочет купить PS5 в день запуска, сможет её найти», — добавил он.