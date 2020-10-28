Видео: полёты на паутине задом наперёд в новом «газетном» тизере Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Студия Insomniac Games у себя в соцсетях обнародовала очередной «газетный» тизер Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — публикация посвящена манере перемещения по городу и ведения боя нового Человека-паука.

Как уже демонстрировали в Game Informer, во время полётов на паутине Майлз активно размахивает руками и ногами, а также, выражаясь словами старшего аниматора Джеймса Хэма (James Ham), «чуть больше “барахтается”».

Помимо прочего, новоиспечённый Человек-паук умеет раскачиваться на паутине задом наперёд (см. вставку ниже), а по направлению движения поворачивается уже на взлёте. Можно ли будет на это влиять игроку, не уточняется.

«Наш первоначальный Человек-паук раскачивается [на паутине] с грацией и умением, присущими опытному герою. Его же новый партнёр излучает юношеский задор», — пишут в «Дэйли Бьюгл».

Не совсем освоился Майлз и с охватываемой его «динамичной энергией»: по словам сотрудника газеты, герой «вкладывает неимоверные усилия в свои сражения, будь то опутывание плохишей паутиной или увороты от их ударов».

Daily Bugle Now spotted the quirks and qualities that make the new Spider-Man of Marvel’s New York unique. See for yourself in this newest story. #MilesMoralesPS5 #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/5UEXsCwYQF — Insomniac Games (@insomniacgames) October 27, 2020

Напомним, Marvel's Spider-Man: Miles Morales расскажет историю становления Майлза Моралеса в качестве полноценного защитника Нью-Йорка. Один из основополагающих для развития персонажа моментов из проекта недавно показал Game Informer.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales выйдет 12 ноября на PS4 и PS5. Ранее разработчики были вынуждены подтвердить появление в игре ещё одного, очень важного для Майлза антагониста.