Raijintek представила корпус Silenos MS с хорошей вентиляцией. Версия Pro комплектуется парой 200-мм и одним 120-мм вентиляторов

Компания Raijintek представила компьютерный корпус Silenos MS, предназначенный для построения игровой настольной станции на основе материнской платы типоразмера АТХ, Micro-ATX или Mini-ITX.

Новинка спроектирована с прицелом на эффективное охлаждение. Сетчатые фронтальная и верхняя части способствуют хорошей вентиляции, а внутри можно разместить до шести вентиляторов. При использовании жидкостного охлаждения допускается монтаж трёх радиаторов — до 360 мм спереди, до 280 мм сверху и 120 мм сзади. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 166 мм.

В общей сложности покупателям будут доступны четыре версии Silenos MS. Это варианты в белом и чёрном исполнениях, а также их модификации Pro с тремя предустановленными вентиляторами с ARGB-подсветкой (2 × 200 мм спереди и 1 × 120 мм сзади).

Доступны семь посадочных мест для карт расширения; длина графических ускорителей может достигать 320 мм. Могут быть установлены два 3,5-дюймовых накопителя и три накопителя формата 2,5 дюйма.

Корпус имеет размеры 270 × 465 × 500 мм и весит около 7 кг. Боковая стенка изготовлена из закалённого стекла толщиной 4 мм. На интерфейсную панель в верхней части выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и разъём USB Type-C.