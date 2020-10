В iPhone 12 обнаружена скрытая возможность реверсивной беспроводной подзарядки, скорее всего, для AirPods

Документация, обнаруженная сотрудниками ресурса VentureBeat, говорит о том, что в новейших смартфонах iPhone 12, возможно, предусмотрена функция реверсивной беспроводной подзарядки аксессуаров. Однако пока данная система попросту деактивирована.

В документации на сайте Федеральной комиссии связи США (FCC) говорится, что новые аппараты Apple, помимо беспроводной подзарядки собственного аккумулятора, могут беспроводным способом подзаряжать аксессуары на частоте 360 кГц. Ниже мы приводим выдержку с сайта FCC:

«In addition to being able to be charged by a desktop WPT charger (puck), 2020 iPhones also support WPT charging function at 360 kHz to charge accessories. Currently the only accessory that can be charged by iPhones is an external potential apple accessory in future».

Таким образом, делают вывод наблюдатели, в будущем функция реверсивной беспроводной зарядки в iPhone 12 станет доступна как минимум для одного аксессуара. Им, по всей видимости, окажется футляр с системой MagSafe для новых полностью беспроводных наушников погружного типа AirPods.

По всей видимости, Apple планирует активировать систему реверсивной беспроводной зарядки при помощи программного апдейта, который выйдет после появления нового аксессуара. Сама «яблочная» империя ситуацию никак не комментирует.