ARK: Survival Evolved уже получила поддержку Xbox Series X

Независимая студия Wildcard в официальном микроблоге своего многопользовательского симулятора выживания ARK: Survival Evolved объявила о выпуске важного обновления версии игры для Xbox One.

По словам разработчиков, патч 802.9 привносит в ARK: Survival Evolved ряд «значительных улучшений», ощутить которые можно будет лишь при игре на консоли Xbox Series X.

«Прямиком от Wildcard: первый взгляд на улучшения ARK для Xbox Series X, которые стали доступны во [вчерашнем] патче. Если вы уже располагаете Xbox Series X (везунчики), надеемся, вам понравится обновление!» — прокомментировали в команде.

Согласно описанию опубликованного в честь выпуска 802.9 ролика, с вышедшей заплаткой ARK: Survival Evolved сможет работать на Xbox Series X в полноценном разрешении 4K и при 30−60 кадрах/с.

Для сравнения: на базовой модели Xbox One игра функционирует в 720p, а на Xbox One X (в режиме детализации) — в 1440p. При этом до заветных 60 кадров/с более мощная версия консоли чаще всего не дотягивала даже в режиме производительности.

Также разработчики обещают ускоренные в семь раз загрузки и выкрученные на максимум настройки графики: дальность прорисовки объектов, качество неба, текстур, теней, эффектов постобработки и тому подобное. Полный список указан в описании трейлера.

ARK: Survival Evolved доступна на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Релиз версии для облачного сервиса Google Stadia ожидается в начале 2021 года.