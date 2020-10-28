Формирование российской спутниковой «Сферы» начнётся в 2021 году

Фактическая реализация масштабного космического проекта «Сфера» начнётся в России в следующем году. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил руководитель государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Впервые о глобальной инициативе «Сфера» в РФ заговорили в 2018 году. Суть проекта сводится к формированию космической инфраструктуры из нескольких сотен спутников различного назначения. Предполагается, что система позволит решать самые разные задачи — от предоставления высокоскоростного интернет-доступа до дистанционного зондирования Земли.

«С 2021 года мы приступаем к развёртыванию программы "Сфера", это многоспутниковая группировка, где есть и спутники нового поколения, мультиспектральные», — сказал господин Рогозин в ходе делового форума Евразийского экономического Союза «Интеграция. Стратегия опережающего развития».

Глава Роскосмоса подчеркнул, что при создании «Сферы» особое внимание будет уделяться услугам связи, в том числе по Северному морскому пути.

Ранее говорилось, что формирование спутниковой инфраструктуры в рамках данного проекта растянется на десять лет. К 2030 году в составе системы должны быть объединены около 600 космических аппаратов. Это, в частности, более 330 спутников связи, 55 навигационных аппаратов, а также примерно 250 спутников для наблюдения и исследования Земли.