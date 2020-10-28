Galax представила четыре варианта GeForce RTX 3070 с массивными системами охлаждения

Официальные продажи графической карты GeForce RTX 3070 уже начались, поэтому партнёры компании NVIDIA начали официально представлять свои варианты на её основе. Например, одной из первых оказалась компания Galax, подготовившая сразу четыре версии: Boomstar, Metaltop, Gamer и Black. Ранее в том же исполнении компания выпустила модели GeForce RTX 3090 и RTX 3080.

Все новинки объединяет одна общая деталь: их системы охлаждения оснащены тремя вентиляторами. Все версии GeForce RTX 3070 от Galax будут доступны как с заводским разгоном, так и с эталонными значениями рабочих частот графического процессора.

Для GPU версии Galax GeForce RTX 3070 Boomstar OC заявлена Boost-частота на уровне 1785 МГц, что на 3,5 % выше эталонного значения. Карта построена на нестандартной плате, которая длиннее большинства других вариантов GeForce RTX 3070. Для дополнительного питания новинка использует два 8-конктантных разъёма. Производитель заявляет для данной модели энергопотребление на уровне 240 Вт.

Система охлаждения варианта Galax GeForce RTX 3070 Boomstar OC оснащена тремя прозрачными вентиляторами со светодиодной подсветкой. Новинка предлагает стандартный набор видеоразъёмов из трёх DisplayPort 1.4 и одного HDMI 2.1.

Вариант Galax GeForce RTX 3070 Metaltop OC также построен на нестандартной печатной плате. Для графического чипа заявлена Boost-частота на уровне 1755 МГц, что на 1,7 % выше эталона.

Как и предполагает само название модели, верхняя часть кожуха системы охлаждения видеокарты выполнена из металла. Бэкплейт карты тоже металлическая. Galax RTX 3070 Metaltop OC чуть уже и короче варианта Boomstar.

Для дополнительного питания карта оснащена двумя 8-контактными разъёмами. Набор видеоразъёмов стандартный: три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1.

Производитель заявляет, что версия Galax GeForce RTX 3070 8GB GAMER OC выполнена в стилистике конструктора LEGO. Однако красные и синие боковые вставки на кожухе системы охлаждения также явно имеют отсылку к игровым контроллерам JoyCon приставки Nintendo Switch.

Данная версия GeForce RTX 3070 является самой производительной среди всех вариантов от Galax. Заявленное значение Boost-частоты работы графического процессора составляет 1800 МГц, что на 4,3 % выше эталонного значения, заявленного NVIDIA.

Она построена на той же печатной плате, что и вариант Boomstar. Для работы карта требует дополнительного питания, которое она получает через два 8-контактных разъёма.

Модель Galax GeForce RTX 3070 8GB BLACK OC является единственной видеокартой в этом списке, использующей полноценный трёхслотовый дизайн системы охлаждения.

Графический процессор данной версии работает на частоте 1755 МГц, что на 1,7 % выше стандартного значения частоты, заявленного NVIDIA.

С возможностями видеокарты GeForce RTX 3070 можно ознакомиться в нашем обзоре.