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Квартальная прибыль «Яндекса» взлетела в четыре с половиной раза

Компания «Яндекс» опубликовала сегодня неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2020 года: российский IT-гигант показал внушительной рост выручки и чистой прибыли.

Фотографии Яндекса

Фотографии Яндекса

Консолидированная выручка за отчётный период составила 58,3 млрд рублей, или $732,1 млн. Это практически на треть — на 30 % — больше прошлогоднего результата, когда доход равнялся 45,0 млрд рублей.

Чистая квартальная прибыль и вовсе взлетела в четыре с половиной раза (на 356 %), составив 21,9 млрд рублей ($275,0 млн) против 4,8 млрд рублей годом ранее. Рентабельность по чистой прибыли — 37,6 %.

«Яндекс» укрепляет положение на российском поисковом рынке. Так, доля компании в соответствующем сегменте (включая поиск на мобильных устройствах) в третьем квартале 2020 года составила в среднем 59,3 %. Годом ранее показатель равнялся 56,6 %.

Доля поисковых запросов к «Яндексу» на устройствах под управлением Android составила 58,7 %, тогда как в третьем квартале 2019-го она равнялась 52,8 %. Нужно отметить, что эта статистика получена при помощи собственного сервиса «Яндекс.Радар».

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 6 % по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года и составила 57 % в структуре общего дохода. Ещё 31 % от суммарной выручки принесло таксомоторное направление: здесь зафиксирован 55-процентный прирост.

Прочие доходы поднялись в годовом исчислении на 241 % и составили 12 % от общей выручки компании. 

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: яндекс, выручка, финансовые результаты, финансовый отчёт, прибыль
яндекс, выручка, финансовые результаты, финансовый отчёт, прибыль
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