Система помощи водителю Tesla Autopilot уступила GM Super Cruise в тесте Consumer Reports

Система Super Cruise компании General Motors вновь опередила Tesla Autopilot при оценке журналом Consumer Reports семнадцати автомобилей, оснащённых системами активной помощи при вождении (ADAS), сообщила в среду проводившая тесты организация.

Электромобиль Tesla Model Y, оснащённый фирменной системой Autopilot, занял второе место, уступив Cadillac CT6 с системой Super Cruise, которую GM планирует внедрить в течение следующих трёх лет в более чем 20 моделях автомобилей, включая новый электрический пикап HUMMER EV.

Исследователи в области безопасности и страхования часто предупреждают потребителей о рисках, связанных с преувеличением возможностей систем ADAS. Это заблуждение стимулируется некоторыми автопроизводителями, которые дают своим системам громкие имена — Autopilot, ProPilot или Co-Pilot.

В тесте, проведённом этим летом на треке и на дорогах общего пользования, Cadillac набрал 69 баллов из возможных 100, а Tesla — 57 баллов. Третье место с 52 балами занял Lincoln Corsair, оснащённый системой FN Co-Pilot 360 компании Ford Motor.

По словам Келли Фанкхаузер (Kelly Funkhouser), руководителя отдела Head of Connected & Automated Vehicles журнала Consumer Reports, критическое отличие системы Super Cruise заключается в том, что у неё имеется инфракрасная камера, обращённая к водителю, которая гарантирует, что тот следит за дорогой и готов взять на себя управление в случае необходимости.

Как было отмечено, в некоторых ситуациях система Autopilot может внезапно отключиться, тогда как Super Cruise лучше справилась с уведомлением водителя, когда система отключается.

В проведённых в октябре тестах Euro NCAP на безопасность модель Tesla Model 3 с автопилотом заняла шестое место среди 10 систем, получив высокие оценки за производительность и способность реагировать на чрезвычайные ситуации, но уступив в способности удерживать внимание водителя на обстановке на дороге.