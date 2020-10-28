«Мы облажались»: за день до нового переноса CDPR пообещала, что больше не станет смещать релиз Cyberpunk 2077

Вчера, 27 октября, CD Projekt RED объявила об очередном переносе Cyberpunk 2077. Сегодня журналисты со ссылкой на источники внутри студии сообщили, что многие в команде разработчиков не знали о новом смещении даты релиза, пока в Twitter не появился соответствующий пост. На это намекает и недавняя публикация в микроблоге Cyberpunk 2077. За день до очередного переноса CDPR пообещала выпустить свою ожидаемую экшен-RPG точно в срок — 19 ноября.

На сложившуюся ситуацию обратило внимание издание GameRant. Пользователь Twitter под псевдонимом PoshPenguino опубликовал 26 октября пост с обращением к CD Projekt RED. В нём говорилось: «Привет, перед тем как я возьму выходной 19 ноября, можно ли убедиться, что игру не перенесут на другой день?». Ему ответили с официального аккаунта Cyberpunk 2077, написав: «Полностью подтверждаем». А 27 октября было опубликовано сообщение о том, что горячо ожидаемая экшен-RPG «переехала» на более поздний срок. Ситуация вызвала активное обсуждение в Twitter, на которое CD Projekt RED отреагировала краткой фразой: «Что же, мы облажались».

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, в GeForce Now и Google Stadia. Позже появятся полноценные версии игры для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.