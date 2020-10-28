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Mortal Kombat XL, Assetto Corsa и Batman: Arkham Knight — в PS Store стартовала распродажа игр до 1100 рублей

В PlayStation Store началась распродажа игр стоимостью до 1100 рублей. Со скидками до 85 % можно купить Mortal Kombat XL, Assetto Corsa, Warhammer: Vermintide 2 и другие игры. В акции участвует 111 различных проектов.

Некоторые игры на распродаже в PS Store: 

С полным списком проектов на распродаже можно ознакомиться на сайте PS Store. Акция продлится до 12 ноября.

Это не единственная действующая акция в магазине. Ранее Sony запустила хэллоуинскую распродажу, которая продлится до 2 ноября.

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Рубрики: Новости Software, игры, PlayStation,
Теги: playstation 4, распродажа
playstation 4, распродажа
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