Mortal Kombat XL, Assetto Corsa и Batman: Arkham Knight — в PS Store стартовала распродажа игр до 1100 рублей

В PlayStation Store началась распродажа игр стоимостью до 1100 рублей. Со скидками до 85 % можно купить Mortal Kombat XL, Assetto Corsa, Warhammer: Vermintide 2 и другие игры. В акции участвует 111 различных проектов.

Некоторые игры на распродаже в PS Store:

С полным списком проектов на распродаже можно ознакомиться на сайте PS Store. Акция продлится до 12 ноября.

Это не единственная действующая акция в магазине. Ранее Sony запустила хэллоуинскую распродажу, которая продлится до 2 ноября.