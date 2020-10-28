Mortal Kombat XL, Assetto Corsa и Batman: Arkham Knight — в PS Store стартовала распродажа игр до 1100 рублей

В PlayStation Store началась распродажа игр стоимостью до 1100 рублей. Со скидками до 85 % можно купить Mortal Kombat XL, Assetto Corsa, Warhammer: Vermintide 2 и другие игры. В акции участвует 111 различных проектов.
Некоторые игры на распродаже в PS Store:
- DiRT Rally 2.0 — 719 рублей (вместо 2599 рублей);
- Middle-earth: Shadow of Mordor — 719 рублей (вместо 1429 рублей);
- Assetto Corsa Ultimate Edition — 854 рубля (вместо 2849 рублей);
- Mad Max — 719 рублей (вместо 1429 рублей);
- Metro Redux — 537 рублей (вместо 2149 рублей);
- Metro 2033 Redux — 357 рублей (вместо 1429 рублей);
- Warhammer: Vermintide 2 — 659 рублей (вместо 2199 рублей);
- WRC 6 FIA World Rally Championship — 719 рублей (1429 рублей);
- Borderlands: The Handsome Collection — 712 рублей (2849 рублей);
- Batman: Arkham Knight — 1069 рублей (вместо 3579 рублей).
С полным списком проектов на распродаже можно ознакомиться на сайте PS Store. Акция продлится до 12 ноября.
Это не единственная действующая акция в магазине. Ранее Sony запустила хэллоуинскую распродажу, которая продлится до 2 ноября.
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