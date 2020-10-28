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Samsung зарегистрировала торговую марку Galaxy Space, вероятно, для новой VR-гарнитуры

Ранее сообщалось, что южнокорейская компания Samsung подала заявку на регистрацию новой торговой марки Blade. Предполагается, что она каким-то образом связана с дисплеями нового поколения, которые будут использоваться в будущих смартфонах серии Galaxy S21. По данным ресурса Gizmochina, производитель также подал заявку на регистрацию ещё одной торговой марки под названием Galaxy Space.

Документ под авторством Samsung Electronics обнаружен в базе данных Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) и был подан 22 октября. Однако в открытый доступ он попал только 26 октября. В нём указывается, данная торговая марка может использоваться применительно к гарнитурам виртуально реальности, жидкокристаллическим дисплеям, роутерам, умным замкам, зарядным станциям для портативных телефонов, планшетов, портативных компьютеров, видеопроекторов, смартчасов, смартфонов и колонок.

Источник изображения: USPTO

Источник изображения: USPTO

По мнению ресурса LetsGoDigital, компания Samsung может использовать данную торговую марку для своей новой гарнитуры виртуальной реальности. Устройство ещё в июле прошлого года засветилось в базе данных синтетического теста Geekbech. Тогда отмечалось, что гаджет с таким названием работает под управлением операционной системы Windows 10 Home на базе восьмиядерного мобильного чипсета с частотой 2,84 ГГц и оснащён 8 Гбайт оперативной памяти. Вполне вероятно, что на тот момент засветился ранний прототип устройства, и фактические характеристики гаджета на момент его анонса окажутся совсем другими.

Следует также напомнить, что похожее название компания Samsung уже использует для своей серии мониторов Samsung Space.

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Рубрики: Новости Hardware, слухи, носимая электроника,
Теги: samsung electronics, samsung, патент
samsung electronics, samsung, патент
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