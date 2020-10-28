3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаApple увеличила заказы на производство i...
Новости Hardware

Apple увеличила заказы на производство iPhone 12 из-за высокого спроса

Несмотря на то, что смартфоны серии iPhone 12, которые только вышли на рынок, имеют некоторые заметные недостатки, они, по видимому, пользуются высоким спросом среди пользователей. Об этом свидетельствует тот факт, что Apple увеличила объём заказов на новые устройства на два миллиона единиц.

gizchina.com

gizchina.com

Аналитики Cinda Securities предполагают, что из-за поддержки 5G, нового дизайна и появления в семействе компактной модели продажи iPhone 12 превысят ожидания. Они предполагают, что Apple отгрузит от 80 до 85 миллионов новых смартфонов до конца этого года, а общий уровень продаж iPhone 12 в следующем году достигнет 230–240 миллионов. Это очень смелое предположение, если учитывать, что по состоянию на апрель этого года таким количеством продаж могли похвастаться только  iPhone 6 и 6 Plus, которые являются самыми популярными смартфонами компании за всю её историю.

gizchina.com

gizchina.com

iPhone 12 оказались настолько востребованными, что покупателей не останавливают даже серьёзные проблемы первых партий, среди которых трескающаяся задняя панель, облезающая краска и общие недостатки эргономики. Кроме того, сообщается, что iPhone 12 сильно подвержены царапинам. Этот недостаток, по словам экспертом, обусловлен повысившейся стойкостью стекла к падениям. Новый материал покрытия дисплея стал мягче, благодаря чему меньше боится ударов. В то же время, поцарапать его проще простого. В некоторых обзорах говорится, что на дисплее появляются значительные царапины уже в первые дни использования смартфона.

В любом случае, Apple, скорее всего, устранит большинство недостатков новых флагманов в следующих партиях.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Первые жалобы на iPhone 12: краска быстро облезает, задняя панель трескается, а о грани можно порезаться
В прошлом месяце число активных iPhone перевалило за 1 миллиард
Армия поклонников смартфонов Apple позволит компании продать больше iPhone 12
Xiaomi представила Redmi K30S — флагманский 5G-смартфон со 144-Гц экраном и Snapdragon 865 по цене от $390
Видео: керамическое стекло iPhone 12 успешно прошло ряд испытаний на прочность
Что скрывают iPhone 12 и 12 Pro: новейшие смартфоны препарированы умельцами iFixit
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: смартфон, продажи, популярность, apple, iphone
смартфон, продажи, популярность, apple, iphone
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 179
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 150
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition: убийца королей 132
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза 115

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Первые жалобы на iPhone 12: краска быстро облезает, задняя панель трескается, а о грани можно порезаться
Быстрее, чем заправиться: китайцы научились автоматически менять аккумуляторы в электромобилях всего за 30 секунд
Обратный отсчёт запущен: через 15 лет в Китае запретят продавать новые автомобили с ДВС
Сегодня — презентация AMD, на которой будут представлены мощные видеокарты Radeon RX 6000
Ведущий производитель электромоторов для HDD инвестирует $10 млрд в тяговые двигатели для электромобилей
Выход Cyberpunk 2077 отложили из-за PS4 и Xbox One, а с ПК и новыми консолями всё в порядке 35 мин.
Mortal Kombat XL, Assetto Corsa и Batman: Arkham Knight — в PS Store стартовала распродажа игр до 1100 рублей 47 мин.
Видео: трейлер к запуску киберпанкового паркура Ghostrunner с поддержкой RTX 2 ч.
Собери их всех: западные журналисты вынесли вердикт Watch Dogs: Legion 2 ч.
«Мы облажались»: за день до нового переноса CDPR пообещала, что больше не станет смещать релиз Cyberpunk 2077 3 ч.
ARK: Survival Evolved уже получила поддержку Xbox Series X 3 ч.
Financial Times: Apple активно разрабатывает альтернативу поисковику Google 3 ч.
Квартальная прибыль «Яндекса» взлетела в четыре с половиной раза 4 ч.
Новая статья: Watch Dogs: Legion — боже, храни Ubisoft! Рецензия 4 ч.
Видео: полёты на паутине задом наперёд в новом «газетном» тизере Marvel's Spider-Man: Miles Morales 5 ч.
Apple увеличила заказы на производство iPhone 12 из-за высокого спроса 49 мин.
Samsung зарегистрировала торговую марку Galaxy Space, вероятно, для новой VR-гарнитуры 50 мин.
Xbox Series X: комплектация, фото и видео розничного исполнения консоли 2 ч.
Сделка с Xilinx позволит AMD стать четвёртым по величине выручки разработчиком чипов 2 ч.
Поставки серверов на мировом рынке пошли на спад 2 ч.
МТС развернула первый модульный ЦОД в Ленинградской области 2 ч.
Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation получил крупное обновление 3 ч.
Система помощи водителю Tesla Autopilot уступила GM Super Cruise в тесте Consumer Reports 3 ч.
Acacia и Inphi успешно протестировали волоконно-оптическую линию связи стандарта 400ZR длиной 120 км 3 ч.
Qualcomm выпустит «урезанный» флагманский процессор Snapdragon 870, если верить слухам 3 ч.