Apple увеличила заказы на производство iPhone 12 из-за высокого спроса

Несмотря на то, что смартфоны серии iPhone 12, которые только вышли на рынок, имеют некоторые заметные недостатки, они, по видимому, пользуются высоким спросом среди пользователей. Об этом свидетельствует тот факт, что Apple увеличила объём заказов на новые устройства на два миллиона единиц.

Аналитики Cinda Securities предполагают, что из-за поддержки 5G, нового дизайна и появления в семействе компактной модели продажи iPhone 12 превысят ожидания. Они предполагают, что Apple отгрузит от 80 до 85 миллионов новых смартфонов до конца этого года, а общий уровень продаж iPhone 12 в следующем году достигнет 230–240 миллионов. Это очень смелое предположение, если учитывать, что по состоянию на апрель этого года таким количеством продаж могли похвастаться только iPhone 6 и 6 Plus, которые являются самыми популярными смартфонами компании за всю её историю.

iPhone 12 оказались настолько востребованными, что покупателей не останавливают даже серьёзные проблемы первых партий, среди которых трескающаяся задняя панель, облезающая краска и общие недостатки эргономики. Кроме того, сообщается, что iPhone 12 сильно подвержены царапинам. Этот недостаток, по словам экспертом, обусловлен повысившейся стойкостью стекла к падениям. Новый материал покрытия дисплея стал мягче, благодаря чему меньше боится ударов. В то же время, поцарапать его проще простого. В некоторых обзорах говорится, что на дисплее появляются значительные царапины уже в первые дни использования смартфона.

В любом случае, Apple, скорее всего, устранит большинство недостатков новых флагманов в следующих партиях.