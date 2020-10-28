Выход Cyberpunk 2077 отложили из-за PS4 и Xbox One, а с ПК и новыми консолями всё в порядке

Третий перенос Cyberpunk 2077 стал неожиданностью для многих людей, в том числе самих разработчиков из CD Projekt RED, если верить недавним заявлениям СМИ. А тем временем генеральный директор польской студии Адам Кичинский (Adam Kicinski) на недавней телеконференции недусмысленно намекнул, что последнее смещение даты релиза игры связано с консолями текущего поколения. Похоже, студия не успевала завершить все производственные процессы, касающиеся версий для PS4 и Xbox One.

Как передаёт портал IGN со ссылкой на польский ресурс Pap Business, Адам Кичинский заявил, что третий перенос точно станет последним. По его словам, эта корректировка даты релиза отличается от остальных: «Игра для ПК готова и хорошо работает на консолях следующего поколения. Компания уже завершает процессы, касающиеся PS4 и Xbox One». Отсюда напрашивается вывод, что производительность версий Cyberpunk 2077 для приставок текущего поколения не устраивала CD Projekt RED, и студия решила ещё раз сместить дату выхода.

В той же телеконференции старший вице-президент по развитию бизнеса CD Projekt RED Михал Новаковский (Michal Nowakowski) высказался касательно будущих расширений ожидаемой экшен-RPG. По его словам, последний перенос не повлияет на планы по их запуску.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, в GeForce Now и Google Stadia. Позже состоится релиз полноценных версий проекта для консолей нового поколения.