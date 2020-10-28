3DNewsНовости SoftwarePlayStationВыход Cyberpunk 2077 отложили из-за PS4 ...
Новости Software

Выход Cyberpunk 2077 отложили из-за PS4 и Xbox One, а с ПК и новыми консолями всё в порядке

Третий перенос Cyberpunk 2077 стал неожиданностью для многих людей, в том числе самих разработчиков из CD Projekt RED, если верить недавним заявлениям СМИ. А тем временем генеральный директор польской студии Адам Кичинский (Adam Kicinski) на недавней телеконференции недусмысленно намекнул, что последнее смещение даты релиза игры связано с консолями текущего поколения. Похоже, студия не успевала завершить все производственные процессы, касающиеся версий для PS4 и Xbox One.

Как передаёт портал IGN со ссылкой на польский ресурс Pap Business, Адам Кичинский заявил, что третий перенос точно станет последним. По его словам, эта корректировка даты релиза отличается от остальных: «Игра для ПК готова и хорошо работает на консолях следующего поколения. Компания уже завершает процессы, касающиеся PS4 и Xbox One». Отсюда напрашивается вывод, что производительность версий Cyberpunk 2077 для приставок текущего поколения не устраивала CD Projekt RED, и студия решила ещё раз сместить дату выхода.

В той же телеконференции старший вице-президент по развитию бизнеса CD Projekt RED Михал Новаковский (Michal Nowakowski) высказался касательно будущих расширений ожидаемой экшен-RPG. По его словам, последний перенос не повлияет на планы по их запуску.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, в GeForce Now и Google Stadia. Позже состоится релиз полноценных версий проекта для консолей нового поколения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Примите наши искренние извинения»: Cyberpunk 2077 перенесли третий раз
«Чёрт подери, я хочу это исследовать»: энтузиаст создал в Minecraft локацию в стиле Cyberpunk 2077 и восхитил игроков
CD Projekt RED о квестах в Cyberpunk 2077: «The Witcher 3 стала отличным разогревом»
«Это полноценная мрачная RPG»: CDPR ответила фанатам, обеспокоенным демонстрациями Cyberpunk 2077
«Вы ещё толком ничего не видели»: разработчик Cyberpunk 2077 призвал не переживать насчёт вырезанного контента
Авторы Cyberpunk 2077 анонсировали список доступных языков для консольных версий игры на территории России
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, экшен-rpg
cyberpunk 2077, cd projekt red, экшен-rpg
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 179
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 150
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition: убийца королей 131
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза 115

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Первые жалобы на iPhone 12: краска быстро облезает, задняя панель трескается, а о грани можно порезаться
Быстрее, чем заправиться: китайцы научились автоматически менять аккумуляторы в электромобилях всего за 30 секунд
Обратный отсчёт запущен: через 15 лет в Китае запретят продавать новые автомобили с ДВС
Сегодня — презентация AMD, на которой будут представлены мощные видеокарты Radeon RX 6000
Ведущий производитель электромоторов для HDD инвестирует $10 млрд в тяговые двигатели для электромобилей
Выход Cyberpunk 2077 отложили из-за PS4 и Xbox One, а с ПК и новыми консолями всё в порядке 23 мин.
Mortal Kombat XL, Assetto Corsa и Batman: Arkham Knight — в PS Store стартовала распродажа игр до 1100 рублей 35 мин.
Видео: трейлер к запуску киберпанкового паркура Ghostrunner с поддержкой RTX 59 мин.
Собери их всех: западные журналисты вынесли вердикт Watch Dogs: Legion 2 ч.
«Мы облажались»: за день до нового переноса CDPR пообещала, что больше не станет смещать релиз Cyberpunk 2077 3 ч.
ARK: Survival Evolved уже получила поддержку Xbox Series X 3 ч.
Financial Times: Apple активно разрабатывает альтернативу поисковику Google 3 ч.
Квартальная прибыль «Яндекса» взлетела в четыре с половиной раза 4 ч.
Новая статья: Watch Dogs: Legion — боже, храни Ubisoft! Рецензия 4 ч.
Видео: полёты на паутине задом наперёд в новом «газетном» тизере Marvel's Spider-Man: Miles Morales 5 ч.
Apple увеличила заказы на производство iPhone 12 из-за высокого спроса 37 мин.
Samsung зарегистрировала торговую марку Galaxy Space, вероятно, для новой VR-гарнитуры 38 мин.
Xbox Series X: комплектация, фото и видео розничного исполнения консоли 55 мин.
Сделка с Xilinx позволит AMD стать четвёртым по величине выручки разработчиком чипов 2 ч.
Поставки серверов на мировом рынке пошли на спад 2 ч.
МТС развернула первый модульный ЦОД в Ленинградской области 2 ч.
Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation получил крупное обновление 2 ч.
Система помощи водителю Tesla Autopilot уступила GM Super Cruise в тесте Consumer Reports 3 ч.
Acacia и Inphi успешно протестировали волоконно-оптическую линию связи стандарта 400ZR длиной 120 км 3 ч.
Qualcomm выпустит «урезанный» флагманский процессор Snapdragon 870, если верить слухам 3 ч.