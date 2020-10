PlayerUnknown's Battlegrounds будет работать на PS5 и Xbox Series X с повышенной частотой кадров

Студия PUBG Corporation объявила о том, что королевская битва PlayerUnknown’s Battlegrounds будет работать на консолях следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X при 60 кадрах в секунду.

Отметим, что речь идёт не о нативных версиях PlayerUnknown’s Battlegrounds для PlayStation 5, Xbox Series X и S. Игра будет работать по обратной совместимости.

PUBG Corporation уточнила, что на PlayStation 5 будет загружаться версия шутера для PlayStation 4 Pro. При активации режима производительности, игра будет работать при частоте до 60 кадров в секунду. Xbox Series X будет использовать сборку для Xbox One X. Здесь в режиме производительности игра будет работать при стабильных 60 кадрах в секунду. Что касается Xbox Series S, то эта консоль будет использовать версию PUBG для Xbox One S, которая рассчитана на 30 кадров в секунду. Так будет и на новой консоли, но в будущем студия планирует поднять ограничение частоты кадров как на Xbox One S, так и Xbox Series S.

«После тщательного тестирования мы рады сообщить, что игра работает очень плавно и стабильно, с более быстрой загрузкой и практически без потери кадров благодаря мощности следующего поколения», — заключила PUBG Corporation.

В настоящее время PlayerUnknown’s Battlegrounds доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и в Google Stadia.