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В России протестирована уникальная программа управления сотнями спутников на орбите

Проекты по развёртыванию орбитальных группировок из сотен спутников в виде систем OneWeb, Starlink или российской «Сферы» требуют тщательного проектирования и учитывают столько факторов, что без развитого программного обеспечения никак не обойтись. Как утверждается на сайте Фонда перспективных исследований (ФПИ), до недавнего времени в мире не было программных инструментов, комплексно решающих эту задачу. Теперь у России такой инструмент есть.

Как сообщает нам пресс-релиз на сайте МФТИ: «В рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и МФТИ «Интеграл-Д» успешно протестирован первый российский программный комплекс для проектирования многоспутниковых космических систем. По окончании проекта, которое запланировано на 2022 год, программный комплекс будет обладать расширенными функциональными возможностями, позволяющими проектировать группировки, состоящие из нескольких тысяч космических аппаратов».

Развёртывание многоспутниковых группировок по программе «Сфера» начнётся в 2021 году. Всего программа объединит до 600 спутников, включая более 330 спутников связи, 55 навигационных аппаратов и около 250 спутников для наблюдения и исследования Земли. Очевидно, что на это понадобятся годы, и программное обеспечение «Интеграл-Д» возьмёт на себя значительную часть забот по проектированию и управлению столь огромной группировкой.

«Проведённые при тестировании расчёты позволили решить ряд прикладных задач моделирования смешанных группировок, состоящих из космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и связи, включая оптимизацию параметров управления для перспективных систем оптического мониторинга околоземного пространства», — сказано в пресс-релизе в подтверждение важности использования комплекса «Интеграл-Д» в программе «Сфера».

Программный комплекс проекта «Интеграл-Д» даёт возможность рассчитать динамику многоспутниковых группировок, выполнение ими поставленных задач и создаёт математическое описание деятельности космических аппаратов в составе группировок. Инструмент позволяет получить данные для многовариантных расчётов, что станет лучшей подсказкой для принятия правильных решений при проектировании систем из сотен и тысяч спутников на орбите.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение,
Теги: космос, программное обеспечение, проектирование, спутниковые технологии, российские разработчики
космос, программное обеспечение, проектирование, спутниковые технологии, российские разработчики
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