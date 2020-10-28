Аэростат Google, раздающий интернет, провисел в стратосфере рекордные 312 дней

Компания Loon (является частью Alphabet), которая занимается обеспечением доступа в интернет в удалённых и сельских районах, установила новый рекорд по длительности полёта воздушных шаров в стратосфере. Устройство компании провело в воздухе 312 дней. Это на 89 дней дольше, чем ранее.

Шар изначально был запущен в Пуэрто-Рико, после чего его направили в Перу, где он в течение трёх месяцев служил точкой доступа в сеть. Затем он перелетел через Южную Атлантику, Индийский океан и отправился в Мексику. За 10 месяцев он суммарно пролетел около 135 тысяч миль.

Технический директор Loon Сальваторе Кандидо (Salvatore Candido) рассказал, что этого удалось достичь благодаря специально разработанному дизайну и используемым материалам. Прежде чем приступить к запуску, разработчики произвели миллионы симуляций. Это позволило разработать оптимальную модель шара с распределённой нагрузкой. По словам Кандидо, некоторые из испытанных прототипов выглядели очень странно, из-за чего жители Кентуки ошибочно принимали летальные аппараты за НЛО.

Во время полёта инженеры круглосуточно следят за телеметрией шара, чтобы в будущем внести необходимые коррективы в конструкцию устройства. Кроме этого, навигационная система определяет оптимальную высоту для полёта, чтобы шар сохранял необходимый уровень температуры.

Инженеры подчеркнули, что увеличение длительности полётов снизит стоимость каждого лётного часа. Кроме этого, инженеры смогут предоставлять доступ к сети в таких удалённых местах, как Тихий океан.