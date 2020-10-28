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Noctua выпустила чёрные версии кулеров NH-D15S и NH-U9S

Компания Noctua, известная своими высокоэффективными системами воздушного охлаждения для ПК, пополнила ассортимент своей серии кулеров chromax.black двумя моделями: NH-D15S и NH-U9S. От обычных версий их отличает более строгое цветовое оформление.

Источник изображений: Noctua

Источник изображений: Noctua

Радиаторы, теплопроводные трубки, вентиляторы и антивибрационные насадки NH-D15S и NH-U9S chromax.black полностью выполнены в чёрном цвете. Во всём остальном данные версии кулеров полностью соответствуют своим оригинальным вариантам.

Модель NH-D15S chromax.black оснащена двумя алюминиевыми радиаторами башенного типа с шестью теплопроводящими трубками диаметром 6 мм каждая и одним вентилятором размером 140 × 150 мм с диапазоном скоростей вращения от 300 до 1500 об/мин. При желании на радиатор можно установить дополнительный вентилятор диаметром 120 или 140 мм. Особая конструкция радиатора системы охлаждения позволяет устанавливать модули оперативной памяти высотой до 65 мм. При этом высота радиатора NH-D15S chromax.black достигает 160 мм.

NH-D15S chromax.black подходит для использования практически со всеми современными процессорными разъёмами, включая Intel LGA2066, LGA2011-0, LGA2011-3, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, а также AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ и AM4. Производитель заявляет, что кулер справится с охлаждением процессоров с уровнем тепловыделения до 220 Вт. Подробный обзор обычной версии данной высокоэффективной воздушной системы охлаждения публиковался на нашем сайте.

Noctua NH-U9S chromax.black

Модель Noctua NH-U9S chromax.black представляет собой более компактную воздушную систему охлаждения, выполненную в формате однобашенной конструкции с пятью тепловыми трубками. Высота радиатора от основания до верхней точки составляет 125 мм. В кулере применяется вентилятор размером 92 мм со скоростью вращения от 400 до 2000 об/мин. Благодаря своим компактным размерам Noctua NH-U9S chromax.black можно использовать с модулями оперативной памяти любой высоты.

Модель подходит для материнских плат с разъёмами Intel LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3, LGA1200 LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, а также AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ и AM4. По данным производителя, Noctua NH-U9S chromax.black справится с охлаждением процессора с уровнем тепловыделения до 140 Вт.

В дополнении к воздушным системам охлаждения Noctua представила наборы коричневых антивибрационных насадок NA-SAVP1, NA-SAVP3 и NA-SAVP5 для вентиляторов диаметром 200, 140, 120, 92 и 80 мм. В каждом комплекте содержится 16 насадок.

Производитель оценил кулер NH-D15S chromax.black в €89,90 или $89,90. Заявленная стоимость более компактной воздушной СО NH-U9S chromax.black составляет €64,90 или $64,90. Каждый комплект антивибрационных насадок оценивается производителем в €6,90 или $6,90.

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: noctua, кулер, вентилятор, система охлаждения
noctua, кулер, вентилятор, система охлаждения
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