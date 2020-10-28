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Смерть председателя совета директоров Samsung приведёт к реорганизации системы управления компанией

Вице-президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) уже на протяжении шести лет фактически управляет империей, основанной своим дедом. После смерти отца в минувшее воскресенье главному наследнику придётся не только искать деньги на выплату налогов, но и задуматься о реструктуризации компании, которая вынуждена существовать и развиваться в современном мире.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Традиционная для южнокорейских чеболей клановая структура давно является объектом критики зарубежных инвесторов, поэтому некоторые корейские гиганты после смерти своих основателей или сторонников «старой школы» из числа руководства переживают не самые приятные преобразования. Например, когда в 2001 году умер основатель Hyundai Group, восемь его наследников сражались за влияние в конгломерате, в результате чего промышленная группа развалилась на отдельные части.

В случае с Samsung покойный ныне Ли Гон Хи (Lee Kun-hee) воспитывал из сына преемника в бизнесе с тех пор, как ему исполнилось двадцать лет. Ли Джэ Ён при этом демонстрирует более прогрессивные взгляды на управление конгломератом. Главам подразделений делегируется больше самостоятельности в принятии решений, а на ключевые посты Ли-младший готов назначать наёмных управленцев, чьи кандидатуры даже были одобрены отцом. Ли Гон Хи в этом смысле был более авторитарным лидером, сохранявшим дистанцию с подчинёнными, руководя компанией через ограниченный круг ассистентов и единолично принимая все стратегически важные решения.

Действующий вице-президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён в этом смысле больше работает на имидж открытого руководителя — он часто посещает предприятия Samsung, встречается с коллективом и делит трапезу с простыми рабочими. Структура акционерного капитала Samsung такова, что 56 % акций компании принадлежат зарубежным инвесторам, а они неизбежно продолжат бороться с наследием клановости, поэтому на какие-то уступки новому главе Samsung Electronics придётся пойти. Эксперты опасаются, что децентрализация управления сделает компанию более медлительной, в случае необходимости стремительной реализации перемен Samsung уже не проявит былой оперативности.

Особую проблему представляют и налоговые выплаты, которые предстоит сделать наследникам Ли Гон Хи. Прежде чем получить причитающиеся по наследству активы, им придётся выплатить около $9 млрд налогов. Аналитики считают, что наследники вынуждены будут либо продавать уже принадлежащие им пакеты акций Samsung, либо добиваться выплаты повышенных дивидендов. По сути, почти половина наследства уйдёт на уплату налогов.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: samsung electronics, samsung, реструктуризация
samsung electronics, samsung, реструктуризация
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