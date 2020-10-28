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Ультрабюджетный Samsung Galaxy A02s почти готов к релизу

Несколько дней назад смартфоны Samsung Galaxy A02 и M02 прошли сертификацию Bluetooth SIG. M02 также был обнаружен в базе данных Geekbench. Теперь в Сети появилась информация о том, что регуляторы FCC и NBTC сертифицировали смартфон под названием Galaxy A02s.

gizmochina.com

gizmochina.com

Предполагается, что новое устройство будет выпущено до конца текущего года. Смартфон будет основан на чипсете Qualcomm Snapdragon 450, в состав которого входит графический чип Adreno 506. Процессор будет работать в связке с 3 Гбайт оперативной памяти. Смартфон получит двойную основную камеру. В качестве операционной системы будет использоваться Android 10 с оболочкой One UI Core. Согласно данным сертификации, устройство получит номера моделей SM-A025M/DS и SM-A025M. Первый индекс обозначает устройство с поддержкой двух SIM-карт, второй относится к модели, предназначенной для работы с одной симкой. 

Также сообщается, что Galaxy A02s сможет похвастаться батареей, ёмкостью 5000мА·ч, которая поучит индекс HQ-50S. Будет ли поддерживаться быстрая зарядка пока неизвестно. Ожидается, что новый бюджетник Samsung будет запущен в конце ноября.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: смартфон, слухи, сертификация, samsung, galaxy
смартфон, слухи, сертификация, samsung, galaxy
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