3DNewsНовости SoftwarePlayStation«Самый важный момент путешествия»: No Ma...
Новости Software

«Самый важный момент путешествия»: No Man’s Sky выйдет на некстгене с графическими улучшениями и кроссплеем

Разработчики из Hello Games раскрыли подробности версий No Man’s Sky для PlayStation 5 и Xbox Series X и S, которые появятся одновременно с запуском консолей. Обновление Next Generation привнесёт множество улучшений — они касаются не только графики, но и геймплейных возможностей и мультиплеера.

Владельцы No Man’s Sky для PlayStation 4 и Xbox One смогут бесплатно обновить игру до некстген-версий с сохранением прогресса. На PlayStation 5 и Xbox Series X она будет работать в разрешении 4К при 60 кадрах/с, а для Xbox Series S заявлены два режима — с «высоким нативным разрешением» при 30 кадрах/с и с более низким при 60 кадрах/с. Версия для консоли Sony будет поддерживать тактильную отдачу контроллера DualSense, технологию Tempest 3D AudioTech и вариант для PlayStation VR (через обратную совместимость).

Разработчики повысят разрешение текстур, детализацию геометрии и увеличат количество объектов в виртуальных мирах не только на консолях нового поколения, но и на ПК. «Возможности систем следующего поколения позволяют генерировать более пышные, богатые и оживлённые миры, — отметили авторы. — Вырастет детализация поверхности планет — станет намного больше камней и инопланетных растений». Обещаны улучшенные тени и освещение, а также увеличенная дистанция прорисовки объектов.

Прочие улучшения и новшества:

  • загрузки ускорятся в 5–10 раз. На консолях из одной звёздной системы в другую можно будет переноситься мгновенно;
  • в мультиплеере смогут играть до 32 пользователей. Появится возможность строить «более обширные и сложные базы» и создавать «огромные внеземные колонии»;
  • поддержка кроссплея между всеми пятью версиями игры.

Полный список изменений патча 3.10 опубликован в официальном блоге.

No Man's Sky: Next Generation
Смотреть все изображения (6)
Смотреть все
изображения (6)

Разработчики называют выпуск игры на новых консолях «всего лишь ещё одним шагом» в её эволюции и призывают «присоединиться к путешествию в самый важный момент» развития проекта. В этом году No Man’s Sky получила четыре крупных контентных обновления: Living Ship с органическими кораблями, Exo Mech с экзоскелетами, Desolation с заброшенными кораблями и Origins с множеством различных улучшений — от новых существ до погодных явлений. Команда планирует продолжать активно поддерживать игру несмотря на то, что уже работает над следующим проектом.

На этой неделе вышло хэллоуинское обновление 3.05. Оно добавило новую валюту — испорченный метал (Tainted Metal), который можно добывать на заброшенных кораблях. Обитающие там монстры стали сильнее, быстрее и агрессивнее, системы безопасности теперь эффективнее определяют вторжение, а температуры опустились до экстремальных значений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Удивительное явление: игрок нашёл в No Man's Sky две частично слившиеся воедино планеты
«Мы усвоили свой урок»: разработчики No Man's Sky не станут рассказывать о своей новой большой игре раньше времени
No Man's Sky получила обновление Origins, призванное вдохнуть свежую жизнь во вселенную
Геральт и Йеннифэр наконец-то поженятся: вышел мод Farewell of the White Wolf, завершающий историю The Witcher 3
«Примите наши искренние извинения»: Cyberpunk 2077 перенесли третий раз
Rockstar Games запретила писать «GTA 6» под своими роликами
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Приключение, Xbox, PlayStation,
Теги: no man's sky, hello games, симулятор, приключение
no man's sky, hello games, симулятор, приключение
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 295
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 186
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 154
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition: убийца королей 135

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Первые жалобы на iPhone 12: краска быстро облезает, задняя панель трескается, а о грани можно порезаться
Ведущий производитель электромоторов для HDD инвестирует $10 млрд в тяговые двигатели для электромобилей
Водители напуганы автопилотом Tesla: он делает на дороге странные вещи
Продажи эталонных версий GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 в России начнутся 29 октября
Обратный отсчёт запущен: через 15 лет в Китае запретят продавать новые автомобили с ДВС
В «выживалке» Grounded появится глубокий пруд и умеющие плавать пауки 4 мин.
Microsoft переживает из-за нехватки игр для всей семьи в библиотеке Xbox и вынашивает планы экспансии на хромбуки 19 мин.
Nokia 5.3, работающий под управлением Android 11, засветился в Geekbench 2 ч.
Samsung неожиданно выпустила обновление ПО для Galaxy S7, которому скоро исполнится пять лет 3 ч.
Ноябрьская подборка PS Plus: Middle-earth: Shadow of War, Hollow Knight и новинка Bugsnax для владельцев PS5 3 ч.
Новинки в Xbox Game Pass: Celeste, классика от LucasArts, Carto и многое другое 3 ч.
«Самый важный момент путешествия»: No Man’s Sky выйдет на некстгене с графическими улучшениями и кроссплеем 3 ч.
Пользовательский интерфейс Windows 10 получит значительные изменения в следующем году 4 ч.
В браузере Microsoft Edge появились вертикальные вкладки 6 ч.
Видео: рассказ о Рэмбо из Mortal Kombat 11 — человеке, который способен заменить армию 6 ч.
Летающий автомобиль PAL-V Liberty получил разрешение на передвижение по дорогам Евросоюза 6 мин.
Новая статья: Обзор Ideco UTM 8: на страже границ корпоративной сети 24 мин.
Lenovo представила Morningstar — первый промышленный робот собственной разработки 2 ч.
Слухи: новая версия Nintendo Switch может получить mini-LED дисплей 3 ч.
Смартфон F(x)tec Pro1 X оснащён выдвижной физической клавиатурой и работает на LineageOS или Ubuntu 3 ч.
Смерть председателя совета директоров Samsung приведёт к реорганизации системы управления компанией 3 ч.
Ультрабюджетный Samsung Galaxy A02s почти готов к релизу 5 ч.
Полетели: в Китае созданы 13 зон для тестирования беспилотной гражданской авиации 5 ч.
Fungible представила первый в мире DPU-сервер хранения данных: 15 млн IOPS и 60 Гбайт/с в 2U-шасси 6 ч.
Аэростат Google, раздающий интернет, провисел в стратосфере рекордные 312 дней 6 ч.