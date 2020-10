«Самый важный момент путешествия»: No Man’s Sky выйдет на некстгене с графическими улучшениями и кроссплеем

Разработчики из Hello Games раскрыли подробности версий No Man’s Sky для PlayStation 5 и Xbox Series X и S, которые появятся одновременно с запуском консолей. Обновление Next Generation привнесёт множество улучшений — они касаются не только графики, но и геймплейных возможностей и мультиплеера.

Владельцы No Man’s Sky для PlayStation 4 и Xbox One смогут бесплатно обновить игру до некстген-версий с сохранением прогресса. На PlayStation 5 и Xbox Series X она будет работать в разрешении 4К при 60 кадрах/с, а для Xbox Series S заявлены два режима — с «высоким нативным разрешением» при 30 кадрах/с и с более низким при 60 кадрах/с. Версия для консоли Sony будет поддерживать тактильную отдачу контроллера DualSense, технологию Tempest 3D AudioTech и вариант для PlayStation VR (через обратную совместимость).

Разработчики повысят разрешение текстур, детализацию геометрии и увеличат количество объектов в виртуальных мирах не только на консолях нового поколения, но и на ПК. «Возможности систем следующего поколения позволяют генерировать более пышные, богатые и оживлённые миры, — отметили авторы. — Вырастет детализация поверхности планет — станет намного больше камней и инопланетных растений». Обещаны улучшенные тени и освещение, а также увеличенная дистанция прорисовки объектов.

Прочие улучшения и новшества:

загрузки ускорятся в 5–10 раз. На консолях из одной звёздной системы в другую можно будет переноситься мгновенно;

в мультиплеере смогут играть до 32 пользователей. Появится возможность строить «более обширные и сложные базы» и создавать «огромные внеземные колонии»;

поддержка кроссплея между всеми пятью версиями игры.

Полный список изменений патча 3.10 опубликован в официальном блоге.

Разработчики называют выпуск игры на новых консолях «всего лишь ещё одним шагом» в её эволюции и призывают «присоединиться к путешествию в самый важный момент» развития проекта. В этом году No Man’s Sky получила четыре крупных контентных обновления: Living Ship с органическими кораблями, Exo Mech с экзоскелетами, Desolation с заброшенными кораблями и Origins с множеством различных улучшений — от новых существ до погодных явлений. Команда планирует продолжать активно поддерживать игру несмотря на то, что уже работает над следующим проектом.

На этой неделе вышло хэллоуинское обновление 3.05. Оно добавило новую валюту — испорченный метал (Tainted Metal), который можно добывать на заброшенных кораблях. Обитающие там монстры стали сильнее, быстрее и агрессивнее, системы безопасности теперь эффективнее определяют вторжение, а температуры опустились до экстремальных значений.