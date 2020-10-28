Новинки в Xbox Game Pass: Celeste, классика от LucasArts, Carto и многое другое

Корпорация Microsoft рассказала о том, какие проекты стали и станут доступны в Xbox Game Pass в ближайшее время для пользователей сервиса на ПК и консолях Xbox. Среди них: Five Nights at Freddy’s, Grim Fandango Remastered, Celeste, Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition и многие другие игры.

Уже сейчас доступна следующая игра:

Carto (Xbox и ПК) — милое приключение, в котором вы складываете карту, чтобы исследовать таинственные земли и помогать попавшим в беду. По сюжету буря унесла маленькую девочку Карто от бабушки. Героине придётся освоить навыки построения карт по кусочкам мира, чтобы вернуться домой.

29 октября станут доступны:

Day of the Tentacle Remastered (Xbox и ПК) — классическое приключение от LucasArts, которое вышло в 1993 году в качестве продолжения Maniac Mansion от гейм-дизайнера Роберта Гилберта (Robert Gilbert). Это мультипликационная головоломка о путешествиях во времени, в которой три друга работают вместе, чтобы не дать злому щупальцу захватить мир;

Five Nights at Freddy’s (Xbox и ПК) — ужастик о ночных событиях в пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza, в которой охранник сталкивается с оживающими по ночам аниматрониками;

Full Throttle Remastered (Xbox и ПК) — классическое приключение от Тима Шафера (Tim Schafer), выпущенное студией LucasArts в 1995 году. В нём рассказывается история отвязного байкера Бена Дросселя, который попал в сказку о мотоциклах и хаосе;

Grim Fandango Remastered (Xbox и ПК) — ещё одно классическое приключение от Тима Шафера, которое выпустила студия LucasArts в 1998 году. В этой игре рассказывается история туристического агента по имени Мэнни, который работает в Департаменте Смерти. Он продаёт турпакеты для недавно умерших, однако герой обнаруживает заговор, который угрожает существованию всей загробной жизни;

Unruly Heroes (Xbox и ПК) — экшен-платформер, вдохновлённый китайским романом XVI века «Путешествие на Запад». В роли короля обезьян Укуна, монаха Санзана, свиньи Кихонга и Песочного моряка вы отправитесь на поиски остатков Священного свитка.

5 ноября станут доступны:

Celesta (Xbox и ПК) — в этом драматическом платформере от создателей TowerFall вам предстоит помочь Мэдлин побороть её внутренних демонов в путешествии к вершине горы Селеста;

Comanche (ПК) — вертолётный футуристический шутер, в котором присутствует одиночная кампания и многопользовательские режимы;

Deep Rock Galactic (Xbox и ПК) — кооперативный экшен о космических гномах, которые роют тоннели в недрах незнакомой планеты. Героям предстоит добыть множество золота и драгоценных камней, но в этом им помешают полчища инопланетных монстров;

Eastshade (Xbox и ПК) — приключенческий экшен о художнике, который путешествует по острову Ист-Шейд. В вашем арсенале есть только мольберт, и вам предстоит познакомиться с местными жителями, помочь им решить свои проблемы, а также найти всеми забытые уголки острова;

Knights and Bikes (Xbox и ПК) — приключенческий экшен для одного или двух игроков, действие которого разворачивается на Британских островах в 1980-х. Это история о Нессе и Демельзе, которые отправились на поиски легендарного затерянного сокровища.

17 ноября станет доступна:

Ark Survival Evolved: Explorer’s Edition (Xbox и ПК) — издание включает в себя три масштабных дополнения Ark: Survival Evolved (Scorched Earth, Aberration и Extinction) и саму игру.

Напоминаем, что 30 октября из каталога Xbox Game Pass уйдут следующие игры: