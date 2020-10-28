Смартфон F(x)tec Pro1 X оснащён выдвижной физической клавиатурой и работает на LineageOS или Ubuntu

Android-смартфон F(x)tec Pro1 был представлен в прошлом году. Его главной особенностью была выдвижная физическая QWERTY-клавиатура, которую редко можно встретить в современных смартфонах, кроме того, сообщалось о совместимости с LineageOS и Sailfish OS, однако эти операционные системы надо было устанавливать самостоятельно. Теперь FX Technology представила следующую версию этого устройства — смартфон F(x)tec Pro1 X.

F(x)tec Pro1 X имеет аналогичные с F(x)tec Pro1 технические характеристики, за исключением нового синего цвета корпуса, возможности выбрать комплектацию с большим объёмом оперативной и постоянной памяти и официальной поддержки LineageOS и Ubuntu Touch. Кроме того, появилась версия со скандинавской раскладкой клавиатуры AZERTY.

Устройство основано на флагманском чипсете 2016 года Qualcomm Snapdragon 835. Объём оперативной памяти LPDDR4 может составлять 6 или 8 Гбайт. Пользователь может выбрать модификацию со 128 или 256 Гбайт постоянной памяти. Поддерживаются карты microSD до 2 Тбайт. Что касается дисплея, в смартфоне применяется 5,99-дюймовая AMOLED-панель с разрешением Full HD+. Фронтальная камера представлена одинарным 8-Мп модулем, а основной блок состоит из 12-Мп главного и 5-Мп вспомогательного датчиков. Устройство способно записывать 4К-видео со скоростью 30 кадров в секунду. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 3200 мА·ч c поддержкой быстрой зарядки. Для работы в сетях 5G Pro1 X не предназначен. Стоит отметить, что смартфон поддерживает Windows и Debian.

Компания уже собрала на Indiegogo 160 тысяч долларов вместо 75 тысяч требуемых. Базовая версия смартфона обойдётся в $649. За доставку придётся доплатить около $40. Предустановленную операционную систему можно выбрать при заказе устройства. F(x)tec Pro1 X начнёт поставляться в марте следующего года.