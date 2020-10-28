Слухи: новая версия Nintendo Switch может получить mini-LED дисплей

По слухам от издания Economic Daily News, обновлённая модель Nintendo Switch может быть оснащена дисплеем mini-LED от тайваньского производителя Innolux Corporation.

Технология mini-LED обладает несколькими преимуществами по сравнению с ЖК-дисплеями и OLED. Например, она позволяет улучшить подсветку и контраст экрана, а также увеличить время автономной работы консоли. Если потенциальная Nintendo Switch Pro действительно будет поддерживать разрешение 4K, использование mini-LED имеет особенный смысл при игре в портативном режиме.

О существовании Nintendo Switch Pro уже давно ходят слухи. На их правдивость указывает тот факт, что последние игры для консоли выпускаются с разблокированной частотой кадров и потенциально смогут предложить более высокую производительность на новой системе. Кроме того, сама Nintendo в этом году выпустила довольно мало игр, что может свидетельствовать о подготовке к волне релизов с акцентом на Pro-модель.