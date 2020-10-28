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AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен

В рамках специального мероприятия AMD официально представила новое поколение графических решений, построенных на архитектуре RDNA 2 — видеокарты Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT. Новинки обещают двукратное превосходство над видеокартами прошлого поколения по производительности, а новая флагманская карта Radeon RX 6900 XT, как утверждает компания, станет исчерпывающим решением для игр в разрешении 4K.

Видеокарты Radeon RX 6000-й серии построены на новой архитектуре RDNA 2, которая используется в том числе и в игровых консолях следующего поколения. Как говорит сама AMD, благодаря новой архитектуре флагманская видеокарта Radeon RX 6900 XT получилась до двух раз более быстрой по сравнению с Radeon RX 5700 XT, где применялась первоначальная архитектура RDNA. А при сопоставлении Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 6800 XT видеокарта нового поколения демонстрирует 54-процентное преимущество по показателю «производительность на ватт», при том, что обе эти видеокарты основываются на 7-нм чипах.

В рамках презентации AMD сравнила производительность Radeon RX 6800 XT с конкурирующим решением, GeForce RTX 3080. Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что субфлагманская видеокарта AMD сможет предложить сравнимую или даже лучшую частоту кадров при немного меньшем энергопотреблении.

Radeon RX 6800 сравнивалась с GeForce RTX 2080 Ti и продемонстрировала убедительное преимущество, что позволяет утверждать о превосходстве видеокарты AMD в том числе и над GeForce RTX 3070.

Что касается флагмана, Radeon RX 6900 XT, то эта карта в тесте AMD показывает сравнимую производительность с GeForce RTX 3090.

Весьма любопытно, что среди игр, в которых AMD проводила сравнения собственных новинок с предложениями семейства NVIDIA Ampere, есть и игры с поддержкой трассировки лучей, в которых представители серии Radeon RX 6000 смотрятся так же убедительно. Как было сказано во время презентации, видеокарты AMD получили специальный фиксированный движок ускорителя лучей, поэтому они хорошо оптимизированы для расчётов реалистичного освещения, теней и отражений в реальном времени с помощью DXR.

Характеристики новинок AMD приведены в таблице.

МодельВычислительные блокиGDDR6, ГбайтЧастота Game, МгцЧастота Boost, МгцРазрядность шины памятиTDP, ВтЦена
Radeon RX 6900 XT 80 16 2015 до 2250 256 бит 300 $999
Radeon RX 6800 XT 72 16 2015 до 2250 256 бит 300 $649
Radeon RX 6800 60 16 1815 до 2105 256 бит 250 $579

Высокие скоростные показатели в играх при сравнительно невысокой ширине шины памяти обеспечивает технология AMD Infinity Cache — высокопроизводительный кеш данных последнего уровня. Этот кеш объемом 128 Мбайт размещён прямо в GPU и сокращает задержки и энергопотребление по сравнению с традиционными архитектурными решениями. Кроме того, AMD представила специальную технологию Smart Access Memory, которая обеспечивает ускоренный доступ к графической памяти GDDR6 процессорам семейства Ryzen.

Видеокарты Radeon RX 6000-й серии поддерживают интерфейс PCIe 4.0 и оснащены 16 Гбайт памяти GDDR6. Компания отдельно подчёркивает, что новые видеокарты обладают длиной 267 мм и снабжены двумя стандартными 8-контактными разъемами питания. Это позволит геймерам легко модернизировать имеющиеся системы и обходиться блоками питания мощностью 650–750 Вт.

Графические ускорители Radeon RX 6800 и RX 6800 XT эталонного дизайна будут выпущены в продажу 18 ноября, рекомендованная стоимость карт составит $579 и $649. Кроме того, позднее в течение ноября в продаже появятся и видеокарты Radeon RX 6800 и RX 6800 XT, разработанные партнёрами AMD, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE and XFX.

Продажи флагманской видеокарты Radeon RX 6900 XT в исполнении самой AMD начнутся 8 декабря, цена составит $999.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: amd, rdna 2, radeon rx 6000, видеокарты
amd, rdna 2, radeon rx 6000, видеокарты
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