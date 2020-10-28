Samsung неожиданно выпустила обновление ПО для Galaxy S7, которому скоро исполнится пять лет

Galaxy S7 и S7 Edge официально больше не поддерживаются компанией Samsung. Когда в марте неожиданно вышло обновление системы безопасности для этих устройств, многие решили, что это единичный случай. Тем не менее, сегодня Samsung снова выпустила для них программное обновление.

Напомним, что Samsung Galaxy S7 и S7 Edge были представлены ещё в начале 2016 года, то есть им уже почти пять лет. Изначально они работали под управлением Android 6, а на «пенсию» вышли уже с Android 8. Тем не менее, пользователи из Великобритании и Канады получили обновление системы безопасности за сентябрь 2020 года. Патч «весит» 70 Мбайт и, вероятно, скоро будет развёрнут и в других регионах. Согласно сопроводительной документации, свежее обновление повышает производительность и стабильность смартфонов, устраняет некоторые ошибки и проблемы с безопасностью.

Напомним, что Galaxy S7 и S7 Edge выпускались в двух версиях: с чипом Exynos 8890 или Qualcomm Snapdragon 820, которые работали в связке с 4 Гбайт оперативной памяти. Смартфоны оснащались привычной в то время одинарной основной камерой с разрешением 12 Мп, которая выделялась хорошим качеством снимков в тёмное время суток.