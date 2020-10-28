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Lenovo представила Morningstar — первый промышленный робот собственной разработки

Lenovo представила в среду в ходе конференции Lenovo 2020 innovation and Technology Conference первого промышленного робота собственной разработки, получившего название Morningstar.

Промышленный робот Morningstar, используя новейшие вычислительные мощности и искусственный интеллект, позволяет выполнять с высокой точностью покрасочные работы с применением удалённого управления.

Как сообщил старший вице-президент и технического директора Lenovo Group Жуй Юн (Rui Yong), робот способен сканировать и воспринимать все пространство мастерской. Получаемые с его стереокамеры данные об окружающих условиях направляются на сервер Edge в режиме реального времени. Эта информация обрабатывается с помощью алгоритма одновременной локализации и построения карты (Simultaneous Localization and Mapping, SLAM) и сервер отправляет потоковое 3D-видео в режиме реального времени в AR-гарнитуру.

Управляемый через AR-гарнитуры робот осуществляет операцию покраски детали с помощью распылителя. Последовательность работ сохраняется на периферийном сервере и в дальнейшем робот сможет уже самостоятельно осуществлять покраску данного типа деталей. Кроме этого, он сможет автоматически контролировать качество распыления с помощью компьютерного зрения.

К сожалению, Lenovo не сообщила сроки коммерциализации этой разработки.

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники,
Теги: lenovo, робот, промышленный
lenovo, робот, промышленный
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