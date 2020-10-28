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Nokia 5.3, работающий под управлением Android 11, засветился в Geekbench

Бренд Nokia, принадлежащий HMD Global, недавно был признан исследовательской компанией Counterpoint самым надёжным с точки зрения безопасности, качества сборки и регулярности обновления программного обеспечения. Политику быстрой доставки обновлений на фирменные смартфоны Nokia хорошо иллюстрирует модель 5.3, которая была представлена в марте этого года. Сегодня устройство засветилось в Geekbench с Android 11.

gizmochina.com

gizmochina.com

Устройство является первым смартфоном Nokia с Android 11, замеченным в базе данных Geekbench. Стоит отметить, что Android 11 доступна и для Nokia 8.3 5G. Показательно то, что Nokia 5.3 является весьма доступным устройством, которое, по данным Яндекс.Маркет, можно приобрести по цене от 12 288 рублей. В то же время, многие именитые бренды только начинают тестировать актуальную операционную систему на своих флагманских устройствах. Ранее HMD Global сообщала, что все актуальные модели Nokia получат Android 11 до второго квартала 2021 года.

gizmochina.com

gizmochina.com

Напомним, что Nokia 5.3 является довольно простым устройством, основанным на чипсете Qualcomm Snapdragon 665 в сочетании с 4 Гбайт оперативной памяти. Смартфон оснащается большим 6,55-дюймовым экраном с разрешением HD+. Ёмкость батареи Nokia 5.1 равна 4000 мА·ч, а максимальная мощность зарядки составляет 10 Вт.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Операционные системы,
Теги: смартфон, программное обеспечение, обновление, nokia, android
смартфон, программное обеспечение, обновление, nokia, android
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